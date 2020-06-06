農場的香米有著迷人芋頭香氣。（玉里分院提供／楊漢聲台東傳真）

農場精油經過國家認證。（玉里分院提供／楊漢聲台東傳真）

台北榮民醫院玉里分院長趙建剛日前拜訪台東農場，經由台東農場長張道初介紹下，才得知農場內竟藏有欣欣香米（池上米）、花園香米（有機米）、茶樹、香茅精油等寶物，物廉價美品質優良，歡迎民眾參觀選購。

張道初表示，還記得去年一則舉世聞名的「台灣之光」，台東池上88歲的農民謝美國種植的「香米」勇奪國際大賽「金賞獎」，打敗世界各國5千多位農友，讓嚴謹的日本人「驚為天米」、收服桃太郎挑剔的味蕾！

張道初強調，池上可謂得天獨厚人間淨土，土質無汙染、水質清澈甘美，位於海拔250至293公尺，因日夜溫差大，造就稻米生長期長，稻有充份休息及成熟的時間，米質自然顆粒大、飽滿剔透！台東農場的「香米」是米中的「清香美人」！淡淡的芋頭香氣不會蓋去米飯的香甜氣味。

品嘗過香米後的趙建剛說，難怪農場「香米」有層次感前段淡雅芋香後段米飯風味，不會搶走米的風采、表面亮麗、吃起來口感Q彈，入喉滑順，連飯冷時一樣軟Q不乾澀，真是色、香、味俱全，吃過了就回不去了。吃飯時，可以稍微把飯放涼些，然後慢慢地咀嚼米飯Q度更佳，如此消化時間會拉長，血糖飆升的速度就不會太高，才能吃出健康！

另1個寶物則是農場精油，張道初說，農場精油可是經過國家認證的！純淨無汙染、精油純度高於國際標準。農場澳洲茶樹的品種是非常獨特，是中研院植物暨微生學研究所博士黃麗春以組織培養高科技育苗優良品種，經農場悉心栽培、採收及萃取、包裝每個步驟都用心。

相較澳洲原產地以機具收割再大量精煉；農場是人工採集提煉，無任何化學添加，其香味、精純度及品質更勝澳洲，可謂是精油中的精品，卻是高貴不貴，高CP值、高回購率是顧客正面回饋。

(中時 )