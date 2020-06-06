電影《中國機長》改編自2018年四川航空8633號班機高空意外，最終奇蹟般安全迫降事件，導演劉偉強不僅高度還原驚險的生死一瞬間，賺人熱淚的劇情也開出好口碑。根據《貓眼》票房數據，該片在中國上映吸金高達29.1億人民幣（約122億台幣）票房，擠進中國電影市場影史票房前10榜單，叫好又叫座。電影主演張涵予、歐豪、杜江、袁泉的演技精彩，客串演出的李現更堪稱是全片最搶戲。

李現去年以電視劇《親愛的，熱愛的》裡霸道總裁「韓商言」一角爆紅，在《中國機長》裡則飾演飛航管制員羅天宇，在面對飛機失聯時，冷靜且專業的處理，但又能從對話語氣感受到他的緊張焦急，尤其是他一句反覆出現的台詞「四川8633成都叫，聽到請回答」，再配上他磁性低音，成為90後觀眾琅琅上口的經典台詞，這句台詞更在上映時盤據微博熱搜，是電影亮點之一。

李現在片尾還有一段厲害的即興發揮，當他得知飛機平安降落時，他先深深的舒一口氣，再露出淺淺的微笑，不用言語、光用表情細節就把情緒道盡，整個人物也變得立體，神演技讓導演劉偉強看了也跪服。對於李現片中表現，管制員羅天宇本尊也認可大讚「還原度超高」，表示：「我很滿意，我老婆也很滿意！」還笑說老婆也是「現女友」，被李現帥氣魅力收服。

《中國機長》砸重金還原真實事件，導演劉偉強堅持打造1：1整架模擬飛機場景，他直呼：「我要拍就得拍一整個飛機！」也將模擬飛機放到震動平台上，還原高空下墜、晃動的逼真感，讓所有演員拍攝時，幾乎都頭暈到吃不下飯、苦不堪言，劉偉強也坦言：「在平台上拍攝確實挺危險的，我自己拍久了都會腳軟，要下來休息一下。」但看到成品有如坐雲霄飛車般的刺激觀影體驗，認為辛苦也是值得的。

《中國機長》講述機組執行航班任務時，在萬米高空突遇駕駛艙擋風玻璃爆裂脫落、座艙釋壓的極端罕見險情，生死關頭，他們臨危不亂、果斷應對，確保了機上全部人員的生命安全，創造中國民航史上的奇蹟。台灣院線未上映的電影《中國機長》將於6月5日在friDay影音全台首播。

(中時 )