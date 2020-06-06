嘉義鐵路警員李承翰遭鄭姓凶嫌刺死，一審法官判鄭嫌無罪，全案目前上訴二審中，李承翰的父親對兒子白白犧生，悲憤難平，抑鬱寡歡，4日含恨病逝。時代力量立委王婉諭得知消息後，表示她深知這種巨大的悲慟，不是誰說些什麼話就能減輕的。但她會擔起責任，努力讓這個制度更加完善，讓被害人家屬能得到更完整的保障。

鐵路警察李承翰在逮捕逃票的鄭姓嫌犯過程中遭刺殺身亡，一審法官審判長卓春慧以「思覺失調症」為由判決鄭嫌無罪，引發社會譁然，李承翰父親悲憤難平，4日抑鬱過世，他在生前聽到法官判決時，曾悲痛吐8字「兒子比什麼都不如」，讓人鼻酸。

對此，王婉諭在臉書發文表示，「昨夜聽聞李爸爸過世的消息，非常難過。許多媒體都來詢問，是否要受訪或說一些什麼話？她想了一整天要說什麼，但卻什麼都說不出來，她很希望能減輕李媽媽及其他家屬的傷痛，但她深知這種巨大的悲慟，不是誰說些什麼話就能減輕的。

王婉諭更表示，如果有任何她能協助被害人家庭的地方，她一定義不容辭，盡力做好。她想對每個關心這個案件的朋友們說，她除了曾是被害者家屬外，更是大家賦予期待的立法委員，她必須擔起責任，努力讓這個制度更加完善。在進入立法院之後，她與她的團隊始終思考著，如何讓制度能更健全，讓被害人家屬能得到更完整的保障。

王婉諭指出，今年 4月，她舉辦了犯罪被害人保護公聽會，大家「分享了身為被害人或家屬，所觀察到制度上的不足、所面對的無助與困境」。悲傷、茫然、孤立、無助，在事發之後，被害人家屬仍要面臨一連串的司法程序、警詢、後事等，這些都一再提醒我們，國家在給予被害人家屬協助時，仍有非常多待改善的空間。

經過這幾個月的討論，王婉諭直言，她和團隊也擬定了數個改革方向：

一、針對《犯罪被害人保護法》進行全面性修法

從「國家恩給」移轉至「權益保障」的角度，進行整體性的改革。以國家責任的高度，提供即時、有效且具有品質的保護與支持服務。

二、擴大保護傘

對於被害人家屬的適用範圍，應擴及三親等內的親屬或具共同生活事實之人，由國家提供即時的保護與支持服務。

三、補償金制度改革

家屬申請補償金時，除了補償金定位不清且審議延宕之外，更疑似被「檢討」，我們必須修法做出改變，即時保障被害人與家屬的經濟安全。

四、確保犯保服務的品質

應該建立以「被害人的需求為中心」提供具整合性、計畫性的保護與支持服務，落實一路相伴的支持。

王婉鈺強調，除了上述《犯保法》的改革之外，過去她也多次提出目前社會安全網與精神衛生制度面所面對的困境，無論是質詢、公聽會，或是召開閉門會議，與第一線人員務實討論改進的方向，都是希望能夠更加傾聽實務現象，讓修法方向能更貼近現況。真正面對問題核心，唯有讓整個制度更加完善，才有可能減緩家屬的無助，避免下一個家庭的破碎。

(中時電子報)