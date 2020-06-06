家樂福7日全台滿額9折。（家樂福提供）

長達4個多月的防疫管制，明（7日）即將解禁，家樂福順應解封恢復賣場試吃服務，預期假日會有人潮湧入，推出多款冰品、冷藏商品、生鮮水果與肉品熟食試吃，也搶在振興三倍券發行前，7日當天全台限時滿額享9折優惠。

量販店單筆消費滿2000元送9折折扣金額現金折價券；超市單筆消費滿1000元送9折折扣金額現金折價券；線上購物即日起至7日消費滿2000元現折9折，折價券使用日期為8日至21日。

此外，精選上百支熱門商品第2件5折；單筆買啤酒、洋芋片、堅核果商品滿299元送30元現金折價券；單筆買39型以上液晶顯示器、電視滿5000元送500元家電現金折價券。

另，7日起也開賣國產醫療口罩，引進4款台灣康匠醫療口罩，每盒50片，共5000盒、25萬片，在全台68家量販店販售。成人口罩每盒250元、幼幼口罩每盒250元、婦幼口罩每盒300元、兒童立體口罩每盒300元，由於數量有限，每人限買1盒。

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(中時 )