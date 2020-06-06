名人堂球星吉特(Derek Jeter)向洋基電台談起2000年世界大賽，該季由紐約洋基對決紐約大都會，因此被稱為「地鐵大戰」。吉特說當年如果輸給大都會，他就會搬出紐約市，沒臉再住下去了。

大都會成軍於1962年，相較於豪門鄰居洋基隊(1903年)，大都會只拿過兩次世界大賽冠軍，兩軍的球迷壁壘分明，甚至支持他們的媒體也不同。在大都會之前，還有巨人隊、道奇隊駐居紐約，不過將近60年來都是洋基壓著大都會。

吉特說：「我21歲(1995年)搬到曼哈頓，如果我們沒打贏大都會，我大概會搬出去。在我心中，這是為了紐約的一戰，而且我們還是為了3連霸而戰。」早年吉特因避稅引起爭議，他雖住在紐約豪宅，還在川普世界大廈購置千萬美元套房，其實他的住所仍設於沒有州所得稅的佛州。

結果大都會沒能拿下地鐵大戰，洋基4勝1負摘冠，吉特還以超過4成打擊率勇奪世界大賽MVP。吉特職業生涯20年都是洋基球員，從21歲打到40歲，5座總冠軍，最後以99.6％得票率入選名人堂。

(中時電子報)