◎水情穩定 水道博物館戲水趣

台南市山上花園水道博物館最受歡迎的親子戲水池，原本因應台南告急的水情，5月12日起暫停開放，近日因梅雨挹注，水情穩定，5月30日再度啟用，適逢周末假期，加上疫情趨緩，吸引不少親子前來戲水消暑，再現人潮。

◎大佳河濱戲水區 假日免費涼一夏

夏季高溫炎熱，北市大佳河濱兒童戲水區6日起定時噴水，北市水利處表示，大型圓圈、巨型花朵等多種造型噴水設施，假日免費開放，7至8月則每天開放，附近還有今年全新完工的海洋遊戲場，邀請民眾到場玩水、玩沙、溜滑索、盪鞦韆一次滿足。

◎基隆觀光巴士 250元跑透透

中央2月6日宣布禁止國際郵輪靠港，郵輪進不來，嚴重衝擊國內觀光旅遊產業，隨疫情趨緩，基隆市政府5日宣布，為讓國內民眾可以搭乘觀光巴士體驗基隆之美，將「郵輪觀光專車」轉型，推出「基隆觀光巴士」，即日起至7月5日周末試營運，路線將行經正濱漁港彩色屋、和平島公園及海科館，讓你一路玩透透。

◎鹿港慶端陽 龍舟點睛掀高潮

「五月五，龍船鼓，滿街路。」鹿港慶端陽5月30日首部曲「龍王祭」登場，彰化縣長王惠美從鹿港龍山寺恭迎龍王，再前往天后宮恭迎水仙尊王，在福鹿溪畔遵循古禮為龍舟開光點睛，掀起高潮；召喚端午節來鹿港「拜媽祖、看龍舟、逛老街、賞藝文、品美食」。

◎慶解封 香山溼地生態館有好康喔

香山溼地賞蟹步道旁的生態館因疫情休館已2個月，過去大受歡迎的2樓觀景窗VIP座位7日開放，1樓飲品店也歡慶解封，只要在販賣部消費就送特調茶飲。此外，市立動物園內紀念品部，也推出消費滿額可享飲料或星巴克折扣的優惠活動。

◎宜蘭傳藝 考生免費入園

隨著新冠肺炎疫情趨緩，宜蘭傳藝園區推出考生優惠方案，6月底前只要持各類考試通知單或准考證，即可免費入園；此外，考生入園後在傳藝文昌祠以手機打卡，並加上主題標籤「#傳藝文昌祠點燈照金榜」，便能免費點心燈，祈求考生應試順利、金榜題名。

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(中時電子報)