為迎接6/7防疫解禁新生活！量販龍頭家樂福6日宣布，6/7起賣場將恢復消費者喜愛的「試吃服務」，推出多項冰品、冷藏商品、生鮮水果與肉品熟食等試吃活動；同時，為歡慶防疫解禁，家樂福也搶先在政府「三倍券」發行前，率先祭出線上、線下通路優惠促銷！

家樂福表示，6/7當天，消費者只要在全台量販店單筆消費滿2,000元以上，就送9折折扣金額現金折價券；在「便利購」超市店單筆消費滿1,000元以上，送9折折扣金額現金折價券（折價券使用日期為6/8～6/21）。另即日起到6/7，家樂福線上購物官網消費滿2,000元，可現享9折優惠！

家樂福並指出，目前賣場正推出多項活動，包括「夏日啤酒大賞」購買啤酒/洋芋片/堅果核果系列商品，單筆滿299元贈30元現金折價券（部分商品除外），還有上百支熱門食品/個人清潔衛生用品/寢具/服飾第2件5折。

另外，進入夏天也有多項家電優惠，家樂福表示，即日起購買39型以上液晶顯示器或電視，單筆滿5,000元送500元家電現金折價券：購買變頻冷氣單品滿10,000元現折1,000元（部分商品除外）。

今年因疫情民眾無法出國，據家樂福統計，今年3～5月進口啤酒銷量成長近三成，進入炎夏消暑旺季，家樂福特別引進來自世界各地高人氣啤酒，有韓國、瑞士、土耳其、荷蘭、紐西蘭、比利時、拉脫維亞等，還有多款榮獲世界大賽的「台灣之光」啤酒，將以「台灣酒廠巡禮」的方式推出。

據家樂福介紹，此次「夏日啤酒大賞」特別推出多款台灣的特色啤酒，例如國產雜糧第一領導品牌中都農業生產合作社「啤酒頭釀造」，以支持小農使用在地農物為主打，選用產銷履歷蕎麥、小麥釀造，此次家樂福也獨家推出梅麥、蕎蜜啤酒；還有罕見的「刺蔥白玉啤酒」，由「禾餘麥酒」與農民合作，藉由契作形式種出高品質小麥、玉米等雜糧作物，並嘗試復育台灣本土大麥，產出第一款完全使用本土雜糧的啤酒。

此外，家樂福觀察，防疫期間除了啤酒業績明顯成長，零食餅乾也跟著提升，統計今年1～5月零食餅乾業績成長近二成，且觀察在防疫期間民眾多傾向購買大包裝零食，一來是大包裝普遍有夾鏈設計，二來是大包裝優惠，換算下來比常規包裝更便宜。

瞄準商機，家樂福也特別在夏季啤酒檔期推出多獨家零食餅乾新品，如「卡滋x天仁茗茶」聯名的「913茶王薯條」、「樂事x味丹味味A」推出「樂事夾鏈包味味A排骨雞麵口味」、「樂事X乾杯」推出「樂事夾鏈包乾杯烤肉醬牛五花口味」等，還有多項優惠活動。

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(工商 )