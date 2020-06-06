不只坐擁龐大財產也有網路聲量！

人生短短幾個秋，沒有錢該怎麼過活？金錢是維持生活基本所需的必要物，俗話說「錢能解決的事都是小事」，帳單、房租、卡費⋯生活總是有許多需要錢解決的煩惱，這時就會讓人好想要寄生上流，有個富爸爸斗內啊～

人人都想發大財，但真正賺大錢的有錢人，可說是少之又少，而這些富豪們的新聞也是大家茶餘飯後的話題，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，富比世公布2020年台灣50大富豪榜單裡面，誰的討論度最高，成為正港坐擁聲量跟龐大資產的有錢人呢？

NO 10.陳泰銘

富比士公布資產：38億美元

電子科技業供應龍頭廠商「國巨股份有限公司」董事長，雖然低調很少在鏡頭前露面，但是一發言往往會被大批股票跟金融圈網友關注。陳泰銘2019年底公告大撒500億台幣，收購美國電子零組件大廠基美，引起不少網友討論。陳泰銘除了商業經營有成以外，也常被媒體報導他的藝術品拍賣，以及女明星的關係，至今他跟香港藝人關之琳的關係為何，仍然被網友津津樂道。

NO 9.王文潮、王文淵

富比士公布資產：14.8億美元

王文潮、王文淵兩兄弟是台塑創辦人王永在大房的兒子，近一年聲量最高的落點王文淵於「台商回流」相關政策的意見。

像是2019光棍節當天也是工業節，剛好正值2020大選前的戰升溫，曾經公開支持過韓國瑜拼經濟的王文淵，後又稱讚蔡英文「台商回台投資行動方案」，不只引起網友相關討論，媒體跟政論節目也有大批報導。

NO 8.林百里

富比士公布資產：43億美元

電腦科技軟硬體的整合大廠「廣達電腦」創辦人兼總裁，因為經常針對產業趨勢發表意見，提及的內容也時常被報導，像是政府推行的「5G發展」，身處AI產業的林百里，對此也有規劃相關拓展，大企業的一舉一動都受到網友關注。而4月初林百里領軍並投資的生技產業，也成功研發12分鐘新冠病毒快篩試劑，獲得不少鄉民的關注。

NO 6.蔡明忠、蔡明興

富比士公布資產：57億美元

富邦集團兩大掌門人蔡明忠、蔡明興兄弟檔，兩人掌握的企業跨足金融、媒體、電信，近期因5G電信三雄之間的爭奪戰以外，另外，引起網友較多關注的是台積電到美國設廠新聞，蔡明忠也提出看法認為「全球供應鏈瓦解，以前是生產集中化，目前未來在貼近市場、貼近消費者下，生產會分散、碎片化。」另外富邦金控第三代接棒的動向，也常被網友關注。

NO 7.尹衍樑

富比士公布資產：27億美元

潤泰集團總裁，投資南山人壽後，南山的人事公告、引導保戶借錢買保單的業務員未註記控管等事件，產生一系列的爭議新聞，其中聲量最高的時間點是2019年9月，南山人壽被金管會罰款，原任董事長杜英宗被停職後，尹衍樑推36歲的獨子尹崇堯任職，但因為南山規模龐大，金管會直言人選需要面試並且「提出合格資歷證明」，對此不少網友也有相關質疑跟討論。

NO 5.魏應州、魏應交、魏應充、魏應行

富比士公布資產：72億美元

魏應州、魏應交、魏應充、魏應行四兄弟共同創辦頂新集團，雖然四人身價不菲，近一年內除了油品案仍然受到注目以外，另外大舉投資棒球，讓味全龍復出，帶動創造不少聲量，尤其是今年二月味全龍在雲林斗六棒球場舉行2020春訓的開訓典禮，球團喊出「Origin」口號，龍隊正式從中職二軍出發。

NO 4.徐旭東

富比士公布資產：18.5億美元

遠東集團，橫跨電信、飯店、金融、百貨等事業，這一年來除了亞泥事件備受爭議以外，另外網友注目的焦點在於遠傳電信跟中華電、台哥大三大之間的5G爭霸戰，砸大錢競標黃金頻段，以及遠百信義店從去年耶誕節試營運，短短三週試營運期間就創下突破百萬進店人次的紀錄。

NO .3張忠謀

富比士公布資產：15億美元

台積電創辦人張忠謀除了股價受大網友關注外，聲量熱度最高峰是跟「韓國瑜」有關，當時韓國瑜代表國民黨參選總統，曾經一度傳出副手搭擋是88歲的張忠謀，如此重量級的可能人選，立馬引起媒體跟網友關注，另外總統蔡英文在2019年10月委任張忠謀為APEC經濟領袖會議我國領袖代表，讓網友紛紛表示「老人家會不會太操勞」、「很猛的老人」等評語。

NO 2.蔡衍明

富比士公布資產：70億美元

旺旺集團創辦人蔡衍明，直來直往的性格也常對時事發表看法，因曾經跟台北市長柯文哲有「政商友誼」，後來雙方互槓爆料，在新聞跟網路上引起話題，蔡衍明當時提及「柯文哲主動來認識」，還說國台辦柯文哲比他更熟，雖然柯文哲否認，但總統大選前夕的政治熱度高，相關討論吸引許多網友猜測，這也讓蔡衍明除了以大老闆的身份外，在政治相關新聞裡，也能常見到他的蹤影。

NO 1.郭台銘

富比士公布資產：69億美元

毫無懸念第一名聲量冠軍就是郭董！自從在2019年以一句「媽祖託夢要我出來」宣布競選總統後，歷經了國民黨黨內初選，跟韓國瑜競爭，之後在去年九月批評國民黨迂腐守舊退出國民黨，並且宣布放棄競選總統，雖然郭董後來有說後悔沒有參選到底，但郭台銘以台灣第一位「首富參選」的事蹟，仍然讓網友印象深刻。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月04日至2020年06月02日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『台灣富豪』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)