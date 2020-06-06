中央推動振興「三倍券」，方案，民眾除了可消費1000元、領3000元，持電子票證消費3000元也可退回2000元，對此，台北市長柯文哲表示，近期在計算65歲以下加碼部分，痛批政策「逼迫」各縣市加碼，一定出問題，造成其他縣市財政紀律很大破口。

柯文哲表示，比較有數位落差的民眾，不會使用信用卡悠遊付等電子支付與電子票證，所以他們用振興券，但找零會是一大問題，保存也是問題，因此台北市主張使用悠遊卡與悠遊付，但悠遊卡是一個半私人公司，不能用政府力量去支援。

柯文哲指出，65歲以上的長者，大部分因為疫情期間，沒有出去趴趴走，因此把前半年省下來的費用轉過來加碼，但65歲以下者，要怎麼加碼還要計算。

柯認為，行政院這種補助，民眾消費1000，中央補助2000，但說讓每個縣市自己去加碼，這一定會出問題，台北市財力最雄厚，如果加碼一定會贏，但這不是好方法，會造成每個縣市的困擾，財政差的縣市會為「輸人不輸陣」，就會造成財政問題。柯痛批，行政院制定這計劃逼迫每縣市政府自行加碼，一定會造成財政紀律很大的破口。

(中時 )