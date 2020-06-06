全臺24座垃圾焚化廠未來5年有半數陸續進入整改期，環保署表示，近期已向行政院提報多元化垃圾處理計畫修正案，將再投入10億經費，協助地方改善垃圾堆置及擴充掩埋場量能工作，加強資源回收垃圾減量，減少焚化爐處理負擔。

環保署環境督察總隊表示，有24座垃圾焚化廠未來5年有半數陸續進入整改期，因應整改歲修垃圾處理量能降低，將再投入10億經費，協助地方改善垃圾堆置及擴充掩埋場量能工作，而各縣市進行中的垃圾暫置打包作業，置放地點多位於合法掩埋場，除有減積減容功能外，尚無環境污染顧慮，且打包作業會先經過篩分程序，將高熱質的部分篩出，以備將來可以直接做為輔助燃料用途。

環境督察總隊指出，至於沒有自主處理能力8縣的垃圾問題，在環保署近年推動多元化垃圾處理計畫協助下，均已陸續開始進行自有處理設施規劃籌設工作，預計2年至3年內，將陸續完成興設，如離島規劃汽化及高效能處理設施、花蓮積極與台泥水泥窯合作、新竹規劃高效能處理園區、南投綠能園區計畫等，另外閒置多年的台東焚化廠，縣府也決定重啟並進行復爐規劃作業中。

環境督察總隊強調，除積極推動區域合作垃圾調度外，將持續積極輔導協助地方政府，強化暫置措施(如垃圾打包作業)及籌建自有處理設施，以解決焚化廠整改期的垃圾處理缺口。

(中時 )