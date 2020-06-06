奧地利中場StefanILSANKER上一場比賽個人獨進兩球（圖片來源︰達志影像）

【德甲足球】[梅因斯@法蘭克福][06/6(六)21:30][編號618][單場]

法蘭克福的西班牙中場LucasTORRO需要繼續停賽，同一時間瑞士中場GelsonFERNANDES也因為受傷而沒法上陣，於中場球員的選擇上有所限制。奧地利中場StefanILSANKER上一場比賽以替補身份個人獨進兩球，是他個人參加了德甲之後的首次梅開二度，本週比場有機會先發上陣。葡萄牙射手ANDREValenteSILVA已經連續3場比賽取得進球，本賽季當中有4次頭球破門的紀錄，前鋒線上攻擊力十分強。法蘭克福本賽季有12個進球都是從角球直接得分，球隊在廷球進攻模式上花了很多功夫。日本中場長谷部誠上一場是他在德甲第308場比賽，已追上了南韓球員車範根的亞洲球員德甲上陣紀錄。

梅因斯守門員FLORIANMULLER上一場比賽擋出點球，是他本賽季第2次成功化解十二碼，表現出色。法國前鋒Jean-PhilippeMATETA在同場比賽出任先發，可惜沒有把握到表現的機會，本週的比賽匈牙利前鋒AdamSZALAI應該會回到先發的位國。中後衛StefanBELL在休息7個多月之後目前傷患已經康復，本週的比賽可以先坐替補席侯命。

法蘭克福在復賽之前狀態回升，在擊敗了沃夫斯堡之後，剛剛週中的補賽在作客的情況之下以3:0大勝文達不來梅。在取得2連勝之下氣勢如虹，本週比賽可在主場之下再取3分。相反梅因斯狀況沒有什麼起色，上一場於主場以0:1輸如了霍芬海姆，最近的5場德甲額事只有3平2敗，持續低迷，本週比賽也不太樂觀。

法蘭克福最近5次主場跟梅因斯比賽取的4勝1敗，而雙方最近的5次交手當中有4次總進球都是3球或以上。

波蘭前鋒RobertLEWANDOWSKI單一賽季攻進29球（圖片來源︰達志影像）

【德甲足球】[拜仁慕尼黑@勒沃庫森][06/06(六)21:30][編號620][單場+場中]

勒沃庫森年輕的中場KaiHAVERTZ上一場比賽再次取得進球，在復賽之後已經打進了5顆進球，是在這段德甲閉門作賽之下進球最多的球員。KaiHAVERTZ同時也創造了在21歲之前就可以在德甲的比賽中打進35球的紀錄。但這位德國未來之星上場比賽於下半場時段因傷退下戰線，本週比賽不一定能繼續上陣。而持續坐在替補席的阿根廷前鋒LucasALARIO有表示，如本賽季上場時間沒有太大改善的話，將在賽季後尋求離隊他投。

拜仁慕尼黑本賽季創造了在29場的德甲比賽當中打進了86球的新紀錄，攻撃能力十分強大。波蘭前鋒RobertLEWANDOWSKI上一場對上杜塞爾多夫的比賽梅開二度，刷新了在德甲歷史上首位30歲以上的球員在單一賽季攻進29球，同時在本賽季當中攻破了其他17隊德甲球隊的大門。前鋒ThomasMULLER上一場再次送出1記助攻，在6場比賽當中打進5球以及6次助攻，狀態火熱。

勒沃庫森上一場作客比賽以1:0擊敗了弗萊堡，目前於積分榜排名第5，努力爭取下賽季的歐冠資格，有足夠併博的動能。但球隊狀態起伏，上一場於主場敗給沃夫斯堡，本場雖然有主場之利但對上拜仁慕尼黑仍不宜太樂觀。相反客隊拜仁慕尼黑上一場以5:0大勝杜塞爾多夫，繼續於積分榜領先第二位的多特蒙德7分之多，也在各項比賽總共取得10連勝，走勢強旺，本場客勝機會甚高。雙方最近6次對賽當中拜仁慕尼黑4勝2敗，當中有5次總進球在4球或以上。

ThorganHAZARD最近5場比賽攻進3球（圖片來源︰達志影像）

【德甲足球】[柏林赫塔@多特蒙德][06/07(日)00:30][編號625][單場+場中]

多特蒙德邊前鋒JadonSANCHO上一場比賽個人連中三元，是仔職業生涯中首次帽子戲法，也成為德甲史上以20歲之齡便攻進30球的球員，更是從04/05球季開始收集詳細數據之後，首位於單一賽季當中在入球與助攻同樣有15球以上的球員。中場ThorganHAZARD最近5場比賽攻進3球，狀態同樣出色。

柏林赫塔主帥BrunoLABBADIA在上任之後的4場比賽仍然不敗，球隊士氣提升了不少。荷蘭中場JavairoDILROSUN上一場比賽取得從去年10月以來的首顆進球，也是本賽季的第4球，狀態回勇。波蘭前鋒KrzysztofPIATEK連續兩場比賽替補上場取得進球，本場或許有更多上陣的時間。

多特蒙德在國家德比戰敗於拜仁慕尼黑之後，聯賽冠軍可以說是直接讓給對手。不過球員迅速回復鬥志，上場作客以6:1大勝對手帕德博恩。多特蒙德攻撃力強大，本場也有主場之利，要取得進球難度不週。柏林赫塔在復賽後最近4場比賽取得3勝1平，在新帥BrunoLABBADIA帶領次下表現脫胎換骨。兩隊目前同樣在最佳狀態，本場勝負難測。而雙方打法都十分進取，有機會上演一場進球騷。雙方最近的3次聯賽對賽總進球都3球或以上，而最近2次聯賽對賽都是多特蒙德取勝。

(中時電子報)