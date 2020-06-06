第八屆「紅樓夢獎：世界華文長篇小說獎」4日公布入圍名單，六本入圍作品之中，有五本是在台灣出版，顯示台灣多元豐沛的出版環境。

「紅樓夢獎」由16位香港知名作家、當代文學評論家、出版界與文學期刊資深主編等人所組成的初審委員會，經評審後選出六本小說，頒予「專家推薦獎」，並可角逐獎金高達港幣30萬元（約台幣115萬元）的「紅樓夢獎」。

入圍名單包含台灣作家駱以軍的《匡超人》（麥田出版）、胡晴舫的《群島》（麥田出版），台灣馬華作家張貴興的《野豬渡河》（聯經出版），香港作家董啟章的《愛妻》（聯經出版）、西西的《織巢》（洪範書店），以及四川阿來的《雲中記》（北京十月文藝出版）。

「紅樓夢獎」由香港浸會大學文學院主辦，獲香港匯奇化學有限公司董事長張大朋贊助，每兩年一屆，藉獎勵出版成書的優秀華文長篇小說，以提升世界各地華文長篇小說的水準，推動創作。第八屆「紅樓夢獎」的決審結果將於今年七月下旬公佈。

(中時 )