台中市警察局第六分局偵查隊偵查佐莊貽麟，原本大學畢業要從事醫檢師，因同學邀約報考警察特考，因緣際會之下轉投警職，從警10年來屢屢破獲毒品、槍械等危害社會的重大案件，今年獲選第56屆全國模範警察；莊貽麟表示，感謝妻子的支持讓他無後顧之憂，未來也會秉持一貫的工作態度，繼續為治安打拚。

警察局第六分局分局長盧廷彰表示，對莊貽麟獲獎與有榮焉，莊貽麟辦案時總是以隊為家的拚勁，特別貼心提醒戮力從公之餘，也要多多陪伴及照顧默默支持自己的家人。

36歲的莊貽麟，已婚育有2子，任職護理師的妻子支持，得以全心投入維護治安工作，當選全國模範警察的消息傳回家裡，妻兒也感到十分驕傲。

莊貽麟畢業於中台醫護科技大學，就學期間與妻子相識，原本畢業要從事醫檢師，因同學邀約一起報考警察特考，因緣際會之下轉投警職，結訓分發新北市警局新店分局擔任警員。

3個月後借調偵查隊開啟刑事生涯，2015年統調至台中市警察局第六分局，細心認真的工作態度，獲長官與同事肯定，工作表現也呈現在亮眼的成績單上。

莊貽麟說，辦案過程中，印象深刻的是，曾從1件毒品相當少量線索開始追查，經過3個多月跟監蒐證，發現對象突然購買10多支棍棒，疑似要火拚，同時跟監查出隱身處所，一舉查獲犯嫌持有制式衝鋒槍等多把槍枝的重大刑案。

踏實認真的辦案精神，累積豐富的經驗，從小案件慢慢發展，耐心成了破大案的契機，莊貽麟拚治安，屢建奇功，成為警界表率。

(中時 )