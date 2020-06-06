愛買「光隆生技加薪水」買1送1，平均每罐14元。(愛買提供）

愛買即日起至9日推出限時7日優惠，生鮮、米油、糖餅、飲料、家庭清潔、夏季服飾等民生用品享買1送1或第2件5折等優惠，購買指定家電送價值千元好禮，讓民眾免領券、免綁定、免預購，用「1倍」的價錢擁有「2倍」數量的民生商品，提前振興經濟，讓民眾省荷包。預估此波回饋活動可帶動整體業績成長1至2成。

這次限時加碼推出200款商品買1送1，包括「金農米履歷一等白鷺鷥巡米」買1送1，平均每包119元；「主廚精選玄米油」買1送1，平均每瓶199元；「雀巢營養早餐蜂蜜脆片」買1送1，平均每盒37.5元；「UCC濾掛式咖啡系列24入」買1送1，平均每盒158元；「光隆生技加薪水」買1送1，平均每罐14元；「舒潔兒童學習抽取衛生紙」買1送1，平均每串124.5元；「妙管家強效洗衣精」買1送1，平均每瓶69元；「男女陽離子運動系列上衣」買1送1，平均每件99.5元。

另，也推出50款商品第2件5折，包括「多芬沐浴乳系列1000ml」第2件5折，平均1瓶138.8元；「掬水軒高纖蘇打餅」第2件5折，平均每盒59.3元。

此外，家電也推出購買指定商品送好禮活動，買「HERAN禾聯43型4K UHD智慧聯網液晶顯示器(HD-43UDF31)」，送市價1980元「SANSUI山水藍芽聲霸SSB-200」；買「大同10人份全不鏽鋼電鍋(TAC-10L-MBK)」，送100元家電現金抵用券。

(中時 )