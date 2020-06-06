罷韓所出現2名美國籍攝影男子 警方立即勸導驅離 11:502020/06/06 中時電子報 戴志揚 、 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今早10點於罷韓投票所前，發現2名美籍男子持攝影機架設在外。（示意圖/達志影像/shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 罷韓投票作業於今日(6)高雄市進行中，然而警方卻在今早10點於投票所前，發現2名美籍男子持攝影機架設在外，疑似正在進行拍攝作業，警方立即上前偵查2名美籍男子，訊問之下得知2名美籍男子欲紀錄投票所現況，經警方勸動後立即收拾攝影機離去。 (中時電子報) #美籍男子 #警方 #作業 #進行 #投票所 #2名 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨青年部動員罷韓 臉書推投票所網美打卡點 13:492020/06/02 政治 炎夏將至 北市勞動局啟動高溫戶外作業勞檢 15:312020/06/02 財經 疫情後首個世界賽事 台北羽球公開賽有望9月登場 15:382020/06/02 生活 苗栗校長遴選新規 拍板定案 04:102020/06/03 地方新聞 罷韓投票所 大湖夜市搭棚 04:102020/06/03 地方新聞 毒蟲夫妻拒捕撞員警 警連開22槍打爆他輪胎逮人 08:522020/06/03 社會 罷韓無理 柯志恩氣炸：立法院有一半都草包 為什麼不罷免掉？ 07:592020/06/05 政治 高雄市長罷免案明日投票 中選會籲民眾守法並提醒戴口罩保持社交距離排隊投票 15:282020/06/05 政治 罷韓案開始投票！ 民進黨議員爆「投票所有人監視」：立馬報警 11:392020/06/06 社會 趙天麟全家6口到投票所罷韓 對選舉結果表樂觀 10:312020/06/06 政治 社會熱門新聞 台中女疑輕生 坐圳溝邊落水命危 - 社會 少女陳屍農田託夢母：「有人後面掐脖子」 揪出14歲表弟洩慾殺人 - 社會 台積電神秘333 同居女問男友：你想做多久？ - 社會 他用菸燙千萬跑車 1秒燙出史上最貴菸頭 - 社會 剛遭檢求重刑 台南檢舉達人突轉戰苗栗 一口氣連告3人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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