罷韓投票作業於今日(6)高雄市進行中，然而警方卻在今早10點於投票所前，發現2名美籍男子持攝影機架設在外，疑似正在進行拍攝作業，警方立即上前偵查2名美籍男子，訊問之下得知2名美籍男子欲紀錄投票所現況，經警方勸動後立即收拾攝影機離去。

(中時電子報)