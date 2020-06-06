為讓學生留下美好回憶，國立勤益科技大學6日如期舉辦畢業典禮，基於防疫考量，典禮現場採梅花座規畫，校方並準備洋桔梗花贈送畢業生，幫助因疫情受損嚴花農；特別的是，畢業生高歌自行創作的畢業歌《Graduation》，並在畢業袍寫下字卡、表達對醫護的感謝。

「有師長陪著，好想再把三番街，通通吃一遍…」畢業典禮中播放學生創作歌曲，紀錄在勤益科大4年生活點滴，展現學生創意及對學生生涯的不捨之情；部分學生則拿起寫有「有你們在，我很放心」、「謝謝你們」的字卡，感謝醫護付出，讓疫情能趨緩。

勤益科大校長陳文淵拿起校方特別準備的洋桔梗花，逐一送給畢業生，他指出，畢業典禮對學生來說是珍貴的回憶，基於疫情考量，原本可容納1500人的會場只開放500人入場，透過完善的防疫措施，讓畢業生不要留下遺憾，也藉由送花的溫馨行動拋磚引玉，幫助花農度過疫情難關。

流通管理系畢業生王怡筑說，對許多同學來說，大學畢典可能是人生最後一場畢典，相當可貴，疫情嚴峻時，聽到許多學校取消畢業典禮，就不斷祈禱學校能舉辦，終於如願，也透過寓意為「永恆的愛」的桔梗花，感受到學校的關懷。

(中時 )