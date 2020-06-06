就如「小皇帝」詹姆斯先前預告，面對這次明尼蘇達州黑人遭白人警察暴力致死事件，他會持續不斷在社群媒體發聲，只是6日這次他的聲援對象，變成一名在水牛城示威遊行中被警察直接推倒的年長白人，更強調無論什麼膚色都該憤怒！
從詹姆斯分享的影片可以看到，這名年長白人走向鎮暴警察表達抗議訴求，卻突然遭到兩名警察直接推倒在地，很明顯無法自己站起，可是走過他身旁的每個警察都把他當作空氣，只是顧著繼續維持秩序，甚至阻擋當地媒體的錄影拍攝。
「我聽說水牛城警方還發表聲明，表示這名年長白人是自己腳滑跌倒的，拜託！兄弟，別胡說八道了，」詹姆斯憤怒分享影片且發推表示，「不管你是什麼膚色的人，如果你看到了這一幕卻不感覺氣憤，那麼你也成為問題的一部分。」
事實上這名年長白人倒地後，導致他的頭部出血，且很快就失去意識，目前人在醫院接受治療，兩名動手推人的警察也遭停職調查，卻引發當地警察嚴重反彈，紛紛拒絕繼續參加鎮暴行列，水牛城市長拜倫布朗表示，這只是正常處理程序！
(中時 )
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