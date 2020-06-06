And I heard they put out a statement that he supposedly tripped and fell down. Man What!!!!! Don’t make no damn sense people. Don’t matter what color your skin is if you’re not angry seeing this you’re part of the problem too! https://t.co/SLVXQ3xaNW — LeBron James (@KingJames) June 5, 2020

就如「小皇帝」詹姆斯先前預告，面對這次明尼蘇達州黑人遭白人警察暴力致死事件，他會持續不斷在社群媒體發聲，只是6日這次他的聲援對象，變成一名在水牛城示威遊行中被警察直接推倒的年長白人，更強調無論什麼膚色都該憤怒！

從詹姆斯分享的影片可以看到，這名年長白人走向鎮暴警察表達抗議訴求，卻突然遭到兩名警察直接推倒在地，很明顯無法自己站起，可是走過他身旁的每個警察都把他當作空氣，只是顧著繼續維持秩序，甚至阻擋當地媒體的錄影拍攝。

「我聽說水牛城警方還發表聲明，表示這名年長白人是自己腳滑跌倒的，拜託！兄弟，別胡說八道了，」詹姆斯憤怒分享影片且發推表示，「不管你是什麼膚色的人，如果你看到了這一幕卻不感覺氣憤，那麼你也成為問題的一部分。」

事實上這名年長白人倒地後，導致他的頭部出血，且很快就失去意識，目前人在醫院接受治療，兩名動手推人的警察也遭停職調查，卻引發當地警察嚴重反彈，紛紛拒絕繼續參加鎮暴行列，水牛城市長拜倫布朗表示，這只是正常處理程序！

(中時 )