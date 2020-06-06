陸港澳僑等境外生回台時間遲遲未定，台大今(6)日舉行畢業典禮，校長管中閔會後接受媒體聯訪時表示，暫緩決定等於沒有決定，而台灣高教沒有境外生，恐傷及國際聲譽，境外生回台時間因此越早宣布越好，如果可行，希望最遲在8月開始分批讓學生入境，「也是很拚」，但這樣做，到9月初便可消化3批次學生人數，以利開學。

管中閔表示，受疫情影響，今年新鮮人求職恐不易，而這些來台灣學習的境外生，如果未能順利完成或繼續學業，求學時程往後延後，對個人影響很大。

管中閔說，除了學生，對學校來說，招收境外生，卻無法來台念書，雖然他並不喜歡談國際排名，但相關排名都要計算境外學生人數，當然會影響台灣高教與大學的國際聲譽。

管中閔也指出，台灣在這次防疫表現很好，政府更能胸有成竹，不只是照顧台灣人，也要照顧來台灣的學生，但境外生回台時間遲遲無法確定，「暫緩決定等於沒有決定」，因此建議政府趕緊拍板，境外生來台時間的決定宜早不宜遲，以安定學生的心。

至於台大副校長張上淳擔任疫情中心指揮中心指揮官，是否有提出意見給台大，管中閔則說，張副校長也只能說是政府決定；不過從學校、學生角度出發，還是呼籲政府從國際防疫角度來考慮，開放境外生入台，甚至可顯示台灣的防疫軟實力。

而在境外生開放時程方面，管中閔則認為，9月初開學的時候，如果屆時大批境外生回來，學校必定無法容納，因此希望最遲在8月開始分批讓學生入境，到9月初便可消化3批次學生人數，以利開學。

(旺報 )