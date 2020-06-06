台灣防疫有成，外食消費買氣回溫，國內知名吃到飽餐廳漢來美食、欣葉、饗賓集團下重本拼豪氣，分別祭出和牛、黑鮪魚等高檔食材吃到飽，食材升級不加價，豪氣搶攻逐步解封的報復性消費商機。

漢來美食表示，漢來海港自助餐廳即日起至6月30日於午、晚餐限定推出「美澳雙和牛季」，嚴選高美國極黑和牛黑牌（BLACK）、與澳洲M6~7級和牛。以《炙燒和牛握壽司》、《和牛漢堡佐紅酒醬》、《 XO醬和牛炒飯》3道截然不同的和牛料理，來凸顯美、澳和牛各自的特色。

漢來美食解釋，美國極黑和牛為日本和牛與美國安格斯牛混血品種，以全天然穀物和玉米飼養長達20個月，既保留了安格斯牛精純紮實的肉質，同時又多了日本和牛豐富的油花，肉質吃起來較為滑嫩並帶有甜味；而澳洲和牛雖同是以日本和牛配種繁殖而成，但因採放養關係，口感則較有咬勁且帶有青草味。

饗賓集團旗下的饗饗、旭集、饗食天堂推出黑鮪魚吃到飽。（圖／饗賓集團提供）

在台成立22年的欣葉日本料理，為推廣台灣鮪魚振興台灣漁業，5家分店即日起到6月底主打鮪魚吃到飽。欣葉國際餐飲公關經理劉明如表示，為了突顯台灣鮪魚的美味，欣葉特別以「初夏鮪魚醬油漬」、「薄雪鮪魚胡麻風味」兩道季節限定菜式來表現食材的特性性，黃鰭鮪魚肉質較Q，平日店內餐檯上多以握壽司、刺身呈現，此次另以漬物方式，除讓鮪魚嘗來更滑潤外，亦可傳遞日本料理漬物技法與保存生鮮食物風味的精神。

黑鮪魚被封為鮪魚之王，過去一向要價不菲，饗賓集團旗下的饗饗、旭集、饗食天堂推出黑鮪魚吃到飽。饗賓集團總經理陳毅航表示，過去黑鮪魚以外銷日本為主，今年因疫情影響日本市場急凍，讓台灣漁民辛苦抓回來的鮪魚無法外銷。為振興台灣漁業，並造福國內的老饕，饗賓餐旅集團旗下三品牌趁疫情即將解封之際，特於6月2日起至6月15日推出鮪魚大餐，由南方澳漁港每天直送新鮮現流黑鮪，限餐期不限量，肥美的生魚片、握壽司任消費者大快朵頤，一掃新冠帶來的鬱悶！

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(中時電子報)