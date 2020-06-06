台鐵鳴日號周邊商品。（台鐵提供／陳祐誠傳真）

6月9日就是鐵路節，百年老店台鐵將推出69限量精品懷錶，是民國40、50年代台鐵列車行車人員配備，歷經使用、回收、整修，並請專業鐘錶師傅精工調校，鐵路節當天上午開賣，每組售價5萬8000元。另主打全新美學設計的「鳴日號」環島觀光列車，也將發表馬克杯與迴力列車2款周邊商品。

台鐵指出，這次推出的懷表是民國40、50年代台鐵列車行車人員必備的經典，歷經使用、回收、整修，再委請專業鐘錶師傅調校，將於6月9日鐵路節推出天梭TISSOT品牌「台鐵紀念懷錶」，限量69組，當天上午10時開賣，每組懷錶售價5萬8000元，每人限購1組。

台鐵局當年陸續採購包括瑞士OMEGA、天梭TISSOT及日本精工SEIKO品牌的高級機械懷錶，供列車行車人員使用，台鐵懷錶在過往年代是站長、列車長、司機員之間準確對時的計時器，扮演守時、信任、維護安全的重要角色。隨著時代變遷，於民國60年代後，已陸續回收不再使用。

今年鐵路節推出的69組天梭TISSOT品牌台鐵紀念懷錶，幾經歲月淘洗，現經專業鐘錶師傅精工檢測及調校，每只懷錶都能精準運轉，內部機芯依然閃耀如新。台鐵僅在民國92年修復賣出數只天梭TISSOT品牌懷錶，其後修復銷售的皆是OMEGA品牌懷錶，時隔17年再請專業鐘錶師傅精工調校，完成69只天梭TISSOT品牌紀念懷錶，並打造實木底座及金屬支托錶架，並覆蓋透明壓克力罩，簡約時尚充分展現非凡的價值，兼具收納及展示功能。

台鐵表示，紀念懷錶將於6月9上午10時開賣，銷售據點及分配數量分別為台鐵夢工場台北旗艦店48組、花蓮店5組及台鐵本舖台中站8組、高雄站8組，每人限購1組。

此外，主打全新台鐵美學設計的「鳴日號」環島觀光列車，外型設計保留記憶裡莒光號的橘並漆上沉穩的黑，整體設計亮相時即受到高度討論及好評，預計於6月9日鐵路節開賣2款全新周邊商品，「鳴日號馬克杯」每個售價350元，「鳴日號觀光迴力列車」每組售價820元。

(中時 )