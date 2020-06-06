迎向6月端午節慶，中華奧會邀請日本台灣交流協會以及澳洲辦事處共組「奧林匹克友誼號(Olympic Friendship)」龍舟隊，6日參加2020台北端午龍舟錦標賽龍舟點晴暨祭江大典，成為迎奉水仙船隊之一，不只與國際友人分享傳統文化，更攜手透過運動，面對全球疫情，一起#StayStrong挺住。

中華奧會秉持著「卓越、尊重、友誼」的奧林匹克價值，希望與國際友人們分享健康運動與尊重傳統文化，於今年的端午佳節，特別力邀日本台灣交流協會以及澳洲辦事處共組龍舟隊伍，並安排多次陸上盪槳池以及實際划船練習，於6日的台北端午龍舟錦標賽龍舟點晴暨祭江大典，參與點睛儀式並共同完成迎奉水仙的重要儀典。

中華奧會副秘書長吳國譽表示，「龍舟運動不僅是文化交流，練習過程中的齊心齊力是團隊核心，本會也期待透過運動的正向能量，在世界動盪的此刻，共同傳遞出#StayStrong挺住的精神。」勤加練習之餘，除今日祭江大典外，「奧林匹克友誼號」也將參與25至26日於微風運河辦理之新北市議長盃龍錦標賽，歡慶端午並一同慶祝國際奧林匹克日。

(中時 )