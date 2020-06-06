在準備重啟國門之際，美經濟逐漸回溫。根據勞工部公布5月非農就業人口大增250萬人，失業率也從4月破新高的14.7%降至13.3%，打破外界預測。不過，總統川普對此得意地表示，這對因遭白人警員以頸壓制死的非裔佛洛伊德而言「是偉大的一日」，若他從天上看到，會說這「這對美國是偉大的」。

據美國有線電視新聞網報導，對於經濟回溫、出乎經濟學家意外，川普在白宮玫瑰花園記者會簽署「薪資保護貸款靈活法案（Paycheck Protection Program Flexibility Act) 」儀式上，重申「不能上讓周爆發的事件再次發生」，並希望佛洛伊德（George Floyd)正在天上往下看時，會說「這對我們家是偉大的一件事」，「這對他是偉大的一日，這對每一人都是偉大的一日；這對平等而言，是偉大的一日」。

提到佛洛伊德時，川普也提到司法之前人人平等，這也代表了每一個美國人不論其種族、膚色、性別或職業，在面臨執法不當問題前都可以獲得同樣對待。他表示，大眾們正目睹我們國家發生了什麼事，它正在發生，這對族群關係是最偉大的一件事，不僅是對非裔、亞裔以及西班牙裔美國人民、婦女，以及所有一切，「因為我們國家是如此強健，這就是出於我的規劃」。

不過報導也指出，雖然總體失業率下降，但非裔與亞裔族群的失業率仍高於其他少數族群，特別是就業中的非裔人口未過總數過半，僅有49.6%，比4月時少了1%。上次出現此一情況是在1983年。不過對於媒體提問，川普並未直接回答，僅回了「你真行！」。

(中時電子報)