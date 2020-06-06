紙風車、綠光劇團位於新北市八里的工作室，今(6)日凌晨遭遇大火，雖有一名加班中的工作人員試著搶救，但近20年來各式各樣道具最後仍付之一炬，初步估計損失約5千萬元。作做為紙風車劇團終生志工的屏東縣長潘孟安表示，一定會盡力協助劇團重新站起來。潘孟安說，一早看到紙風車大火新聞，感到十分不捨！紙風車劇團和綠光劇團帶給屏東和全國孩子們無數笑聲，引起全國觀眾們無數歡笑與淚水的共鳴，更是台灣影劇人才的孕育地。

潘孟安表示，他是紙風車的終身志工，劇團都是他的好兄弟好姐妹，一定會盡力協助劇團重新站起來。今年適逢疫情，劇團運作已十分艱困，現在更遇到大火，讓我們一起為紙風車和綠光加油打氣！

紙風車劇團今早也於臉書表示，紙風車及綠光劇團位於八里工廠發生大火，所有布景道具付之一炬；陸續收到很多朋友的關心，目前人員都平安，都還在處理現場相關事宜，請大家不要擔心，接下來有任何的訊息要會再跟大家報告說明。

紙風車劇團說，未來和綠光劇團會更努力，排除萬難，將設計製作資料一齣戲一齣戲做回來、佈景道具一件一件做回來，勇敢站起來，努力達成跟孩子及觀眾們演出的承諾。

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(中時電子報)