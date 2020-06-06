北部某位在中學任職的蔡姓男教師，去年利用騎機車載女學生的機會，將她戴到摩鐵開房，還把她硬壓上床強吻、揉胸。少女事後報警，蔡師竟辯稱「不知道手是怎麼滑進她衣服內」；檢方偵訊後，依強制猥褻罪起訴蔡男。

據《聯合新聞網》報導，蔡男去年底利用和少女單獨相處的機會，將她戴到摩鐵開房，而且毫無預警學A片將少女強行壓制到床上；少女不停反抗，但蔡男精蟲衝腦，竟不斷試圖強吻少女臉部、頸部，還把手伸進少女衣服內揉胸。少女最後以攻為守，直接出手掐住蔡男頸部並大罵：「你這樣對得起小孩跟老婆嗎？」蔡男聞言後才停手。

少女事後報警，蔡男接受警詢不認犯行，辯稱是因會兩人被雨淋濕才載少女到摩鐵，原本想要用吹風機把衣服吹乾，但因為怕少女會冷才摸了她的手，過程中少女的身體倒向自己，「不知道手是怎麼滑進她衣服內」。不過蔡男在檢方偵訊時又改口，表示是自己是被少女撲倒上床，自己準備起身時，因翻身不慎才會以嘴部觸碰到少女的耳朵、滑過臉部，接著左手就不小心划進少女的衣服，但就只是一瞬間的事，自己立馬將手抽出來。

檢方根據兩人LINE對話記錄、監視錄影畫面和學校性平會調查報告為證，不採信蔡男的辯詞，依強制猥褻罪將他起訴，並請法官依《兒童及少年福利與權益保障法》加重量刑。

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(中時電子報)