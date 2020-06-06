迎接6月8日「世界海洋日」，金門狗嶼灣清出垃圾1.43公噸、保麗龍0.83公噸和寶特瓶128公斤。（縣府提供）

楊鎮浯縣長主持由光寶科技捐贈的「海廢保麗龍減容櫃」啟用儀式。（縣府提供）

金湖鎮長陳文顧試用「海廢保麗龍減容櫃」，帶頭示範減少製造垃圾。（金湖鎮公所提供）

楊鎮浯縣長（左四）帶領地方軍政首長放流魚苗，期待常保大海盎然生機。（金湖鎮公所提供）

迎接6月8日「世界海洋日」，金門縣長楊鎮浯今天帶領700位鄉親在金湖鎮狗嶼灣淨灘，清出垃圾1.43公噸、保麗龍0.83公噸和寶特瓶128公斤，並主持「海廢保麗龍減容櫃」啟用儀式和魚苗放流活動，期待減少垃圾從我做起，常保青山綠水好資源。

這項以「2020世界海洋日－創造無塑海洋，遇見幸福金門」為主題的活動，楊鎮浯縣長與金管處長曾偉宏偕金湖鎮長陳文顧、金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊、金沙鎮長吳有家和縣議會、台電等機關團體主管走入海灘，宣示攜手維護大自然資源。

楊鎮浯並主持由光寶科技捐贈的「海廢保麗龍減容櫃」啟用儀式，聽取環保局現場解說減容櫃處理流程及實際操作，並展示保力龍在處理後，製造的產品如鍵盤及滑鼠，同時與與鄉親放流魚苗，期待大家一起做環保，減少海洋生物誤食塑廢，協力維護大海盎然生機。

楊縣長表示，環保署串連19個臨海縣市一同為海洋環保發聲，四面環海的金門，海洋資源尤其豐富，希望藉由系列活動的展開和持續進行，強化鄉親海洋保育知識，一起來愛大海、愛地球。

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(中時 )