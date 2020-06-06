罷免高雄市長韓國瑜投票6日登場，民進黨高市黨部緊急應變中心接獲不少投票所外有監票、直播等亂象爆料，甚至還有綠營議員得知消息趕緊前往現場報警處理；高市警方表示，截至目前未有違反選罷法案件傳出。

高雄共有1823個投開票所，大寮、鳳山、苓雅等區陸續傳出投票所外有監票、直播等行徑；綠營議員邱俊憲接到民眾檢舉，有直播主在大寮中庄國小前開直播，此舉已違反相關法規，呼籲大家不要違法，若遇到類似可疑不法情況，可直接報警處理。

議員林智鴻則是收到消息，鳳山區大東國小外疑有人開始監控投票？已通報轄區警方儘速處理，他也趕抵現場了解；林表示，有位太太帶著女兒到青年路二段1棟大樓的投票所投票，卻驚見對面有人隔著柵欄門監看投票所，她覺得行使投票權利還要被人監視，感覺非常不舒服。但對方自稱是附近住戶，「在這邊看不行嗎？」警方已勸離這些人。

議員康裕成投票時，竟在校門口遇到某里長站崗，經勸告才離開；議員黃文益指出，有某里長在國中投開票所旁徘徊被民眾反蒐證；林智鴻說，那些人雖沒拿出攝影機，但已造成投票者心生恐懼，這已是一種騷擾行為，希望警方能協助排除。

(中時 )