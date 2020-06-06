美國政府於美東時間5日宣布取消原定禁止所有中國客運航機飛往美國的限制，不過，仍然將每週航班數量限制在兩班。美國運輸部表示，限制中國航班赴美數量的目的，是要讓兩國之間的定期航班服務維持市場平衡及公平競爭原則。

市場人士認為，美方這一聲明化解了中美關係中一個潛在的新燃點。

路透6日報導，美國政府3日表示，由於中國對美國航空公司的限制，計畫從6月16日開始禁止所有中國航空公司的載客航班飛往美國。之後，中國政府4日宣布將放鬆限制，允許更多外國航空公司航班進入中國。

(工商 )