美國取消中國客機赴美禁令 每週限飛兩航班 13:022020/06/06 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府於美東時間5日宣布取消原定禁止所有中國客運航機飛往美國的限制，不過，仍然將每週航班數量限制在兩班。美國運輸部表示，限制中國航班赴美數量的目的，是要讓兩國之間的定期航班服務維持市場平衡及公平競爭原則。 市場人士認為，美方這一聲明化解了中美關係中一個潛在的新燃點。 路透6日報導，美國政府3日表示，由於中國對美國航空公司的限制，計畫從6月16日開始禁止所有中國航空公司的載客航班飛往美國。之後，中國政府4日宣布將放鬆限制，允許更多外國航空公司航班進入中國。 (工商 ) #航班 #中國客 #每週 #美國政府 #飛往美國 也許您會感興趣 財經熱門新聞 陸龍頭廠爆料救不了華為！背後暗藏2大內幕 - 即時 猛！油價狂噴 驚爆沙俄下一步盤算 - 財經 美航空股逆天！巴菲特逃命的下場… - 財經 黑手會拉到12000給散戶解套？專家分析大驚 - 財經 狂燒錢！陸半導體遭美狙殺 業界曝最大敗因 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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