《誰是被害者》5月份播出霸佔Netflix台灣觀影排行榜冠軍逾半個月，更被視為金鐘奪獎大熱門，6日晚間劇組於晶華酒店舉辦慶功宴，包括張孝全、許瑋甯、王識賢及劇中「被害者們」丁寧、夏靖庭、黃河等出席，製作方「瀚草影視」也宣布將開拍電影版，讓眾星相當期待，夏靖庭直說「我不在意可以死更多次，可以讓我死得更慘一點」，也向劇組喊話，希望和劇中老婆季芹感情戲多寫一點，季芹隨後大方線上擁抱，坦言開心參與戲劇演出。

眾星昨齊聚一堂為《誰是被害者》好成績開心慶功，張孝全除了感謝全體劇組，也對電影版相當期待，許瑋甯也表示「我們會更努力，希望可以好上加好」。至於劇中兩人一路合作追查案件真相，被問到「覺得徐海茵（許瑋甯飾）之後會愛上方毅任（張孝全飾）嗎？」許瑋甯笑說：「應該不會，我們的設定就是夥伴，一起去辦案」，話鋒一轉cue一旁製作人湯昇榮「聽說湯哥戲裡有演出，可能會愛上湯哥喔」，妙回逗笑全場。

飾演刑警的王識賢感動說：「不管幕前、幕後還有大家的合作，都非常順利，讓我也覺得非常溫暖、非常感動。」飾演刑警大隊長的洪都拉斯則笑說：「自《與惡》後再度和湯哥合作，真的很開心，但這次劇本翻老半天，怎麼我的戲份只有一點點」，更向劇組喊話自己「真的不貴」，希望多找他拍戲。

曾獲金馬女配的丁寧不計形象演出，在劇中扮演焚屍案關鍵「屍主」，她開心表示，「身為女演員此生最大的夢想就是這樣的狀態，戲賣得好、團隊完整、劇本很好」，也打趣說最近常以《誰》劇角色被民眾認出，擺脫先前只拍3個月《炮仔聲》的角色名。

季芹睽違多年再度參與戲劇演出，她感動說「其實剛出道我是演戲的，可是大家對我印象是綜藝圈，沒想到還能遇到很棒的角色，我真的很陶醉在這樣的過程中」，更爆料自己會被選角原因「因為我是導演的偶像」。金鐘視帝黃河飾演的跨性別者頗具挑戰，他說：「很幸運可以拿到特別角色有機會發揮，希望之後還有更多機會參與。」

24歲新人李沐憑該劇受到關注，出色演技更被譽為「最強怪物新人」，她害羞說：「很高興跟很多厲害的前輩一起演戲，我學到很多。」當場還被拱跟劇中爸爸張孝全握手，再次上演「父女情」。戲約不斷的李沐下半年也將進軍大螢幕，首部電影《青春弒戀》中飾演女主角，與丁寧、林柏宏、導演何蔚庭合作，近期也為新角色準備功課。

昨還包括陳家逵、張再興、林意箴、馬念先、賴澔哲、李友廷、Karencici、黃祝賢儒等藝人齊聚慶功。

《誰是被害者》慶功宴自拍。（瀚草影視提供）

《誰是被害者》製作方「瀚草影視」監製曾瀚賢（左）、製作人湯昇榮（右）。（瀚草影視提供）

製作人許文雄（左起）、徐國倫及導演陳冠仲、莊絢維。（瀚草影視提供）

導演陳冠仲（左）、莊絢維（右）。（瀚草影視提供）

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