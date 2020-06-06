國立成功大學今日（6）上午舉行畢業典禮，因防疫考量，校方祭出多項措施，畢業生須持學生證、佩戴口罩、著學士服，量完體溫後才可進入會場。另，今年典禮會場改成戶外3處舉行，親友不得進入，只能在旁觀禮，或是收看網路直播，成為一場不「疫」樣的畢典。

成大今日上午9時舉行畢業典禮，今年約有5700名畢業生。校方指出，在謹慎評估下，仍以防疫為優先考量，典禮從室內改成戶外3處舉辦，並按學院分成「工設歷史廣場」、「雲平廣場」、「博物館前廣場」分流舉行，控管師生人數，畢業生親友不得進入。成大校長蘇慧貞今日上午也賣力「趕場」，分別至3處會場致詞，給予畢業生祝福。

蘇慧貞致詞時提到，儘管會場座位保持社交距離，但同袍間的情誼、對成大校園的情感，卻不因此單薄。蘇慧貞也說，今年結語不說「畢業快樂」，只盼大家永保健康，並對世界上其他仍與疫情奮鬥的地區，給予理解與關注，同時她也引用前南非總統曼德拉的名言鼓勵畢業生，「我們可以卑微如塵土，但不可扭曲如蛆蟲。」

另，今日典禮尾聲，校方也特別安排3分鐘「視訊」時間，讓畢業生撥通電話，與家長視訊，遠端分享畢業的喜悅。有學生透過電話開心與家人揮手，更有學生喜極而泣，場面溫馨感人。

(中時 )