日前行政院拋出「振興三倍券」，希望用「1000換3000元」的方式來刺激經濟，但仍有不少人希望發現金，有網友就在PTT上發文提問「直接發現金3000會怎樣？」引發討論。

有一名網友在PTT上發文表示，為了救經濟，世界上不少國家都祭出現金補助，「英、美、歐洲各國、日本、新加坡，一堆國家發錢都幾萬在跳，我朋友在德國在家自己接案當美術設計，這次疫情德國上網填個資料，隔幾天十幾萬進來，回台灣再領一次紓困加補助。」並批評台灣卻搞得很複雜，沒發多少錢還發出一堆問題，接著吐槽振興券本身的成本說不定都要500元了。

他還忍不住質疑，直接發3000元到底會怎樣？這樣有誰會不方便？並提出3個方案，一是直接發2000元現金；二是3000元當月消費的發票換2000元；三是減稅，他還揶揄政府說，這麼做都比「三倍券」實際。

有不少網友回應，並分析其中原因指出振興的意義和目的，「紓困跟振興目的就不一樣啊」、「政府補貼是要振興消費，不是紓困，不是讓你存下來的」、「人家國外發的是救命錢，當然是現金方便，台灣這次是振興經濟用，可不是拿來救命的」。

此外，發現金會不會被民眾拿去存，也成為討論的焦點。有些網友留言指出，「就有些人會存起來，聽不懂人話逆」、「會被存起來」、「當然是存起來，不會特地去消費」，原PO則針鋒相對的回應，「啊其他世界經濟強權不都智障？都不怕人家存起來」、「3000耶 不是3萬30萬耶」。

(中時電子報)