位於聚奎居後方的90歲「洗衣窟」塵封多年，隨著古蹟修復，終於重見天日。（文化局提供／林欣儀台中傳真）

興建至今屆滿一世紀的台中市市定古蹟「聚奎居」，原本是烏日富商宅邸，卻因戰後無人居住、荒廢近30年，台中市文化局斥資6000萬元、房屋所有權人也投入5％經費修復，日前終於完工，特別的是，施工期間在建築主體後方發現塵封許久的90歲「洗衣窟」，別具文化意涵。

聚奎居為傳統三合院「ㄇ」字形結構，兩層樓西式洋房的正身，結合傳統中式一層樓建築的左、右護龍，屬於中西合併風格；文化局指出，聚奎居建材採用大量紅磚，正身二樓甚至有百年前罕見的RC結構樓板，是相當精緻的建築，具保存意義，2012年公告為市定古蹟。

聚奎居早期為烏日富商私宅，戰爭後交由軍方、出租給退伍軍人或軍眷居住，直到30年前租賃者陸續遷走，該處建築就此荒廢，甚至一度有鬼怪傳言，經地方爭取，台中市文化局與所有權人攜手修復，5月中旬完工，堪稱政府與民間合作修復、活化古蹟的典範。

值得一提的是，修復團隊於正身後方發現最深處達51公分的90年「洗衣窟」，文化局表示，烏日區長年有湧泉，早期居民會以磚石堆砌成窟、在此洗衣或洗菜，這處洗衣窟為半圓形三層結構，民眾可坐著俯身洗衣、並將衣服放在石頭上搓洗，預計將成為未來拍照熱點。

文化局長張大春指出，此次修復除以可逆性工法施工，也針對古蹟做清查、紀錄，未來將由所有權人活化利用，朝文教設施、展覽空間或商鋪等方向規畫，盼串聯鄰近的烏日警察官吏派出所、原烏日庄役場等，帶動地方觀光。

(中時 )