台中市警察局第二分局與轄內里民每年辦社區治安座談會，集合社區居民反應當地治安狀況，大家發言踴躍，警方並加強犯罪宣導，今年因受新冠肺炎疫情影響延期，但警局長蔡元戎仍帶同仁至轄內社區大樓反毒宣導，建立「友善通報網」打擊毒品。
配合防疫新生活運動，第二分局分局長蔡元戎帶領同仁訪轄區800戶以上的社區大樓，包括，光大國宅、莒光國宅及美麗殿社區，拜訪社區大樓總幹事、管理人員及居民，建立「友善通報網」，如毒品犯罪、賭博場所、詐騙機房等犯罪情事。
其中美麗殿社區更設立警政專用公告欄，建立與警方互動之平台，鼓勵民眾提供疑似涉毒或其他犯罪線索，交由警方展開查緝並向上溯源，將不法份子徹底趕出社區家園。
另暑假將屆，警方呼籲家長，若發現家中青少年出現異常行為，如涉入不正當場所、受誘惑染上毒品或加入組織幫派等異常行為，應即時通報警方介入偵辦查緝，避免青少年受到不法傷害。
(中時 )
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