二女兒田京馥（左2）陪同里長爸爸田秋水來參加畢業典禮，去年畢業的孫女黃靜儀（右）也特別獻花給取得碩士學位的阿公，慶賀他成為全家族學歷最高的人，是大家的榜樣。（謝瓊雲攝）

72歲的北斗文昌里長田秋水（左），當了40多年總鋪師，10年前選里長，全心投入社區營造和老人共餐，還把多年經驗寫成論文，今年順利自明道大學餐旅管理系研究所畢業，取得碩士學位。（謝瓊雲攝）

彰化北斗鎮文昌里長田秋水，擔任總鋪師40餘年，10年前為投入社區營造選里長，發揮高超廚藝辦共餐照顧社區長者的胃，耗費2年將多年社區共餐經驗寫成論文，6日在家人陪同下參加明道大學餐旅系畢業典禮，取得碩士學位。

72歲田秋水育有4女1子，年輕時曾開過機車行，後轉行做外燴，是經驗老道的總鋪師，10多年前他為當時社區營造第1名的秀水鄉馬興社區辦桌，驚豔於社造成果，對方一句「不要只顧著賺錢」激發他有為者亦若是的熱情，2010年投入里長選舉，且連任3屆。

田秋水僅初中肄業，憑著循「吳寶春條款」成功申請上研究所，2年半的時間，他每周都不缺課，打字超慢的他，還得請人幫忙，但為了尋找論文參考資料，花費多時間，有時候還熬夜到三更半夜，連家人都常常要叮嚀他早點就寢休息。

田秋水表示，兒時家裡日子不好過，他雖考上初中，沒唸畢業就開始工作，時隔一甲子重回校園進修，還成為孫女的「學弟」，從年輕學者身上感受學術的寶貴，也交流自身在職場多年的豐富經驗，盼能讓里民、更多人知道活到老學到老的重要，也把他這些年的共餐經驗濃縮成論文與社會大眾分享。

前來觀禮的二女兒田京馥說，爸爸的頭腦很靈活懂得變通，學什麼都很快，懂機械維修善烹飪，還會彈琴，多才多藝又充滿活力，現在讀到碩士，成為全家族學歷最高的人，真的是所有兒孫的榜樣！她也笑說女兒黃瀞儀去年才從餐旅系大學部畢業，兒子黃柏龍讀同系大三，要連續3年都來參加畢業典禮。

(中時 )