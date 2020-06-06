面對美國的黑人示威浪潮，NFL總裁古戴爾(Roger Goodell)道歉了！他6日發表聲明指出：「我們美式足球聯盟，譴責種族歧視與壓迫黑人的體制，我們認錯，我們沒有傾聽球員和平陳抗的聲音，我們相信黑人的命很重要。」

前黑人四分衛凱普尼克(Colin Kaepernick)於2016年8月帶頭單膝下跪抗爭，那時候川普(Donald Trump)還沒選上總統，但當政的黑人總統歐巴馬(Barack Obama)也使不上力。川普當選之後號召大家拒看NFL，最後NFL採取鐵腕政策，處罰不配合國歌的球員。

當時球員自己也清楚，要美國社會不歧視黑人很難，他們只想要讓大家正視這個問題，政府不應再放任警察欺壓黑人。結果當政者充耳不聞，聯盟與觀眾也很冷漠。這是佛洛伊德(George Floyd)的悲劇點燃美國黑人怒火，讓大家忍無可忍的原因之一。

NFL球員超過6成是黑人，聯盟無視和平抗爭，如今演變成暴力示威，悔不當初。古戴爾說：「我個人也贊同抗爭，沒有黑人就沒有NFL。這次的全國示威起因於我們數百年來的種族不平等以及對黑人的壓迫。」

(中時電子報)