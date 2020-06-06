香港律政司司長鄭若驊今早（6日）出席電台節目時說，明白中港兩地的法律用詞有差異，中央將會徵詢香港法律界以及不同社會人士的意見。她又提議設立特別法庭，讓專門的法官負責審議涉國安法案件。

香港01報導，鄭若驊表示，明白市民對國安法有所擔心，但中央領導不斷解說會顧及港人對人權及自由的擔心，草案亦列明會保障港人的合法權益，呼籲市民毋須過份擔心。她又稱，在香港未能自行就基本法23條立法，加上去年恐怖主義浮現及港獨主張「肆無忌憚」，中央立法是完全合情、合理、合憲、合法。

被問到北京將會在香港設立國安機構，鄭若驊重申《基本法》列明律政司主管檢控工作，不受任何干涉，即使大陸國安人員到港亦需遵守香港的法律。但不排除大陸國安機構在情報收集的工作上做得更好，警方會如何協調交由保安局局長鄧家超交代，惟強調案件交到律政司後必會審視搜證方法能否被法庭接納。

對於有建議稱應禁止外籍法官審理涉國安法案件，鄭若驊說，基本法只規定終審法院及高等法院首席法官必須為中國籍，其餘法官會按其專業及司法水平委任。她又提議設立特別法庭，讓專門的法官負責審議。

(中時 )