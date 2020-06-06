紙風車劇團位在新北市八里區的幕後工作室，6日凌晨遭大火吞噬；新北市工務局表示，該建物屬既存違建，座落林口特定計畫區，使用分區為第二種保護區，如今工作室付之一炬，若原址重建將視為新違建，須立即拆除；文化局副局長于玟表示，全力給予劇團支持和協助。

紙風車劇團八里工作室今凌晨1時許發生火災，2間工廠全面燃燒，各式舞台布景與道具付之一炬，初估損失至少5000萬元，1名工廠經理四肢嚴重燙傷，已送醫救治，詳細起火原因，有待進一步釐清。紙風車劇團團長任建誠表示，會努力復原道具、佈景，讓演出如期舉行。

據了解，新北市長侯友宜、文化局長龔雅雯上午赴現場關心，侯友宜指示全力救災，並妥善善後處理，隨後趕往石門區市政行程。

新北市工務局表示，紙風車八里工作室座落「林口特定計畫區」，使用分區為第二種保護區，屬於既存違建，因無人舉報尚未列管，從沒有查報紀錄，違建一旦失火毀損就不得再塔蓋回去，否則將強制拆除，工務局會列管追蹤。

文化局副局長于玟指出，紙風車劇團團址位在台北市中正區重慶南路，統一由台北市府立案，新北市已和紙風車劇團敲定新北市兒童藝術節表演節目，原訂7月就要登場，如今遭逢祝融，新北市將全力協助劇團度過難關；至於是否比照雲門舞集模式協助重建，仍以紙風車意願為主。

(中時 )