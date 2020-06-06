炎亞綸被貼台獨標籤。（圖／翻攝自娛小貓微博）

炎亞綸發聲明。（圖／翻攝自炎亞綸_AaronYan微博）

炎亞綸秀出登入紀錄。（圖／翻攝自炎亞綸_AaronYan微博）

炎亞綸最近因批評WHO祕書長譚德塞被不少大陸網友謾罵，日前他更被傳有人私訊罵他「Get out of China（滾出中國）」，他回應自己不在中國，引來陸網友批評他暗指台灣非中國，還衰因此被貼台獨標籤，炎亞綸昨(5日)再發聲，除了強調自己帳號被盜，絕無回應該網友，也宣告將全面暫時離開微博一陣子。

本月初微博上傳出，有網友到炎亞綸的IG要他「滾出中國」，炎亞綸反嘲笑說：「我不在啊，有事嗎？腦子不好使？」，截圖被不少營銷號瘋傳，紛紛批評：「所以，炎亞綸的意思是tw不是中國嗎？」、「知道自己在大陸涼了，裝都不願裝了」、「國家面前無偶像」。

對此，炎亞綸昨發文澄清：「我只想在這件事情上清清白白，所以一切交於法律；其他我不願再多說，我會暫時離開微博，感謝一路的寬容與支持。」並請律師發表聲明，要求該名散布截圖的網友刪文並道歉，強調炎亞綸並未直接與該網友私訊，查詢登入紀錄後，發現IG有在洛杉磯登入的痕跡，但炎亞綸最近人都在台灣，應是被駭客盜用而回應，並非炎亞綸本人言論。

而對於炎亞綸決定暫離微博，粉絲也力挺，回應說：「清者自清。你一直以來都在努力傳遞給我們好的思想，讓我們有意識地關注地球和世界。尊重你的決定。我會一直在」、「希望大家都會用當一個聰明的閱聽人。一起變老一起變好一直在」、「他要是真發過這句話直接撤回不是更乾淨？麻煩大家用腦子想一想，他不撤回直接刪除對話框，是等著被錘嗎？不會真有人覺得明星會這麼傻吧？不會吧不會吧？」、「從開始到此刻，沒有一秒心虛，到現在已經不想要說服誰了，問心無愧就好。不想為沒說過的話買單，走也要清清白白」。

(中時電子報)