道瓊指數周五（5日）暴漲逾829點，距離2月史上高點只差8%左右，然而蘋果股價更猛，衝上331.50 美元創下歷史新高。分析師指出，蘋果驚豔表現一點都不令人驚訝，除了疫情帶動App Store營收暴增，今年新機5G版iPhone 12也將引爆3.5億支的潛在換機商機。

蘋果股價周五突破330美元關卡，終場收在331.50美元，漲幅2.85%，市值達1.44兆美元，穩坐市值王寶座。前波股價高點落在2月12日收盤價327美元。

瑞士信貸周五一口氣將蘋果目標價從260美元上調至295美元，主要受惠於蘋果應用程式商店（App Store）業務迅速成長。

瑞信在報告中指出，由於疫情帶動網購商機，消費者減少外出在家消費，激勵App Store流量高預期、營收快速成長，5月營收年增39%。

MarketWatch報導，Wedbush分析師Daniel Ives在周四表示，目前約有3.5億支 iPhone的潛在換機潮，相信蘋果有獨特機會抓住這一波延遲的5G超級週期，因為新機 iPhone 12的5G版即將到來。

(中時電子報)