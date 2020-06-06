竹東火車站旁文創藝術村「遊．童花」裝置展的桐花打卡牆。（羅浚濱攝）

受新冠肺炎疫情影響，新竹縣不便舉辦「聚眾」桐花祭，如今疫情趨緩，民眾出遊的意願明顯回升，縣府以藝術創作和桐花元素結合，在竹東火車站旁文創藝術村做「遊．童花」裝置展，預計6月中旬完成所有展示作品，展出到年底。

文化局長田昭容表示，「遊．童花」裝置展是桐花祭的大改版，由藝術家蘇福隆帶領的水月藝術創作團隊操刀，以手繪風格結合五大桐花裝置物，富含「童趣」和「桐花」的意象。

以竹編為主的「鼠童樂」作品，以小老鼠為造型，可讓民眾一探究竟，增加互動感；「戲童雨」以彩繪雪白桐花由上而下的動感；「尋童心」利用紅磚牆加剪影和手工彩繪，呈現小朋友躲貓貓的場景；「織童夢」則是以街道家具結合桐花客家花布呈現；「純童真」以雪白桐花意象，展現夏日消暑的感覺。

文化局特別推出裝置展盛宴的2道「前菜」，「五月雪的祝福」以將近3米高立竿圍成64格的矩陣作品，形成互相並列的間隔距離，竿頂部分點綴祈福卡，象徵為疫情祈福。「桐花打卡牆」則呈現亮麗，讓民眾在後疫情時代欣賞綻放的桐花。

田昭容表示，目前各項作品正如火如荼製作中，預計6月中旬完成所有展示作品，目前「尋童心」作品已完成「搶鮮」亮相，民眾可到竹東文創藝術村欣賞。

(中時 )