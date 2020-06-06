新北市長侯友宜出席幸福步道第二期啟用典禮。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（6日）上午前往石門區行動治理視察當地老梅路側溝改善工程及幸福步道二期啟用典禮。侯友宜聽取簡報後表示，完工後整體區域的排水效率將大幅提升，讓鄉親的居住安全獲得保障，同時讓環境更加美觀。未來市府團隊也會持續與里長們站在一起為市民服務。

該側溝改善工程施作從老梅路22號橋至老梅路38號，該區內有老梅國小、市民活動中心、老梅派出所等，是居民主要休憩及活動場所，然而原先的排水設施老舊已出現頂蓋破損，甚至有部分路段積水。

今年初經老梅里里長許寶祿反映後，侯市長便責成工務局儘速改善，保障當地長者與孩童的安全。養工處指出，目前施工進度已達95％，並請管線單位將纜線一併整理，也改善了排水不良的溝體。

侯友宜出席幸福步道第二期啟用典禮，並沿途欣賞裝置藝術，用愛情各階段意象打造出的步道可望吸引遊客前來打卡。侯友宜強調，這個場地除了是當地居民的休閒場所，也希望吸引年輕人前來，未來要持續找出亮點，發揮該區優勢與特色，讓石門成為長者與年輕人都能安居樂業的地方。

(中時 )