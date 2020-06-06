日前恢復單身的何妤玟受邀錄中視《飢餓遊戲》，開場時她看到同集來賓「Spark」皇毅現唱一段新歌，少女心大噴發直說「他很可愛」，不料一旁的王仁甫卻發現她嘴角竟「流下一滴口水」，被抓包的何妤玟不僅沒有否認，還一臉燦笑。

何妤玟和孫協志有多年交情，兩人也都曾經歷離婚風波，孫協志安慰何妤玟說「妳不要心情不好啦，妳的事情我也經歷過啊」，何妤玟一聽直說「我當初打給你的時候，你卻剛好是沒有辦法安慰我的狀態。」孫協志不解回問，「我能說什麼啊？」，何說：「我以為你會一把抱住我說，那我們就在一起吧。」但孫協志聽了卻這麼說，「我抱住妳幹嘛」，王仁甫見機問孫「那你那陣子，有看到女生就流口水嗎？」孫則笑說「是沒有耶」，失婚話題意外引起大夥熱烈討論。

何妤玟和阿樂、楊奇煜、鄒承恩、巫苡萱、Spark、舒子晨等一起出外景，遊戲過程何妤玟也很樂在享受「福利」，有一關卡必須兩人合作咬著穿過鋁罐拉環的義大利麵條，把罐子平行移動，當小煜自願和何妤玟一起進行這遊戲時，何妤玟的反應竟開心地跳起來拍手，為維持穩定度，何妤玟趁勢雙手牽起小煜的手，不料孫協志看了竟說，「這個動作還好我沒有玩。」

但進行另一關捏陶土猜謎題時，何妤玟負責猜答案，猜之前她不忘跟孫協志約定，「我們先說好，如果我答對，等會兒抽中（充飢）趴數，你餵我吃。」孫協志一聽遲疑三秒，「好啦，好啦，妳開心就好。」但何妤玟的答題邏輯卻出乎意料，讓同隊隊友直呼太扯了。本集《飢餓遊戲》本週日(6/7)晚間8點中視頻道播出。

中視《飢餓遊戲》節目錄影，左起為Spark、鄒承恩、小煜、王仁甫、孫協志、許孟哲、舒子晨、何妤玟、阿樂、巫苡萱。（中視提供）

(中時 )