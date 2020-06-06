颱風豪雨毀苗21線，縣府爭取行政院補助，預計6月8日至7月28日進場修復。（苗栗縣政府工務處提供／巫靜婷苗栗傳真）

去年利奇馬颱風帶來豪雨，造成苗栗縣南庄鄉苗21線11k＋950處嚴重崩塌，道路無法通行，縣府工務處提報災修案件，爭取行政院公共工程委員會派員現勘，獲核定補助經費3982萬8000元辦理復建工程，將於今年6月8日至7月28日平日封路進場施工，假日維持單向車道通行，預計11月完工。

梅雨季後緊接著颱風季就要來了，苗栗縣山地鄉鎮道路常因豪雨發生落石或坍塌，影響交通安全引起居民抱怨，也讓遊客望之卻步不敢上山遊憩，苗21線是南庄通往鹿場的主要聯絡道，每逢大雨過後道路坍方，農產運輸受阻影響部落生計，縣府工務處提報災修計畫，將於6月8日動工。

工務處指出，去年利奇馬颱風帶來豪雨，苗21線11k＋950處嚴重崩塌，道路無法通行，由於該路段位於地質破碎帶上，縣府提報災修計畫，先辦理鑽探工程，取得明確地質資訊後，再邀集大地及水利專家學者現勘及審查設計書圖，獲得行政院核定補助近3983萬元辦理復建工程。

工務處表示，災復工程將於6月8日至7月28日，為期50天進場施作，山區天候瞬息萬變，施工進度將視天氣而定，預計11月完工。處長古明弘指出，施工期間為每周一至周五，早上8點至12點及下午1點至5點，採取道路封閉管制；假日不予施工，將維持單向車道通行，不便之處請鄉親見諒。

(中時 )