台中市36歲陳姓男子身體健康良好，近年因工作繁忙、壓力大，甚至生活作息及飲食不正常，導致常腹痛、腹脹及腹瀉等症狀，飽受腸躁症所苦，因家族有大腸癌、大腸息肉等病史，經健檢確診為大腸原位癌，透過內視鏡將息肉切除，迄今尚未復發。

衛福部台中醫院腸胃內科醫師許漢廷指出，陳姓患者經大腸鏡檢查發現，乙狀結腸處有兩個直徑大約1至2公分的腺瘤性息肉，建議切除大腸息肉，再由病理檢查確認為大腸原位癌，透過內視鏡將息肉切除、治療，後續追踨1年多，恢復狀況良好。

許漢廷表示，另名45歲施姓男患者，去年9月因腹痛就醫，檢查發現大腸息肉有0·8公分並接受內視鏡手術切除，半年後又復發0·5公分，醫囑每半年必須接受乙狀結腸檢查，2年接受1次大腸鏡檢查。

許漢廷指出，台灣大腸直腸癌的發生率逐年上升，目前已名列10大癌症之一，死亡率僅次於肺癌及肝癌，排名第3。大腸直腸癌的危險因子，包括，家族史、飲食習慣，像是高油低纖食物、紅肉攝取、抽菸、酗酒、肥胖、運動量過少及糖尿病患者，年齡大於50歲等。

許漢廷說，若腫瘤生長在直腸或較遠端的大腸如乙狀結腸及降結腸，主要出現血便、排便習慣改變、大便變細、排便排不乾淨等等症狀，若腫瘤生長在較近端的大腸如升結腸及橫結腸，症狀有非特異性的腹脹腹痛、貧血、食慾下降、體重減輕等，較難早期發現。

許漢廷呼籲，有大腸直腸癌或息肉家族史的民眾，屬高危險群，建議提早篩檢，直接進行大腸鏡檢查，若擔心檢查過程會相當不適的民眾，可進行無痛大腸鏡險查，免除檢查過程中的不適感，早期發現、早期治療。

(中時 )