西南風及午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(6)中午15縣市發布大雨特報。(圖擷自氣象局)

西南風沉降影響，天氣晴朗炎熱，今花蓮等7縣市發布高溫資訊。(圖擷自氣象局)

西南風及午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(6)中午15縣市發布大雨特報。氣象局表示，各地山區及基隆北海岸、宜蘭、南投、南部地區有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風。

大雨特報地區包括基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣。

另外，氣象局也針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時。大雷雨涵蓋區域包含高雄市鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區，以及屏東縣屏東市、萬丹鄉及九如鄉。

西南風沉降影響，天氣晴朗炎熱，氣象局也發布高溫資訊，今日中午前後花蓮縣縱谷，台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市盆地為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。新北市盆地，基隆市地區，彰化縣、雲林縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請民眾多加注意。

(中時電子報)