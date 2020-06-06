效力日職火腿隊的台灣好手王柏融繼昨日開轟後，今日擔任第五棒、左外野手，對上橫濱DeNA維持好手感，4局上半再敲一發陽春炮，助火腿以5比3領先。

王柏融在日職6月恢復練習賽後，打擊手感不斷加溫，昨日面對橫濱DeNA投手金永昇太敲出全壘打，今日再有全壘打演出。

首局火腿靠中田翔2分炮將比數追平，接著3局下半再有大田泰示2分炮一棒逆轉，前一打席遭到三振的王柏融，4局下半不落人後，面對井納翔一的偏高145公里直球，直接敲成右外野方向陽春炮，連2天都有全壘打演出。

(中時 )