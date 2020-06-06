黃子佼在八大綜合台主持的實境外景綜藝節目《一個都不能少》，本週大來賓任容萱擔任主揪，號召同學一起回母校。沒想到外表甜美的任容萱，竟被爆料國中曾經嗆老師，同學更形容任容萱是個「會說髒話的公主」。

任容萱節目中暢聊國中回憶，驕傲分享當時段考數學都拿滿分，立刻被同學反虧：「妳數學滿分，但歷史很爛耶！」還透露，任容萱有次在歷史課堂上睡覺，被老師叫醒，沒想到她不僅沒反省，還對老師生氣拍桌，最後被老師叫去走廊上罰站，此外還被爆料私下與同學說話竟會帶髒話，任容萱聽後不否認：「那時候認為這樣很帥嘛！」

任容萱大方透露國二就談戀愛，初戀男友是當時的同班同學，「但升到三年級後，就愛上別班同學了！」還被同學們抖出她屬於「見色忘友」類型，只要上家政課做烤餅乾，都一定會送給喜歡男生吃，現場男閨蜜還搞笑補槍：「對阿，反而跟她最熟的都沒吃過她烤的餅乾。」更加碼表示，任容萱國中最常煩惱的問題不是課業，反而是「初戀男友」在氣什麼。

任容萱當年導師也意外現身，任容萱終於難掩激動心情，忍不住哽咽地說：「謝謝導師，在國中這個很容易變壞的年紀，天天陪著我們，讓我們班同學都能走在正規的道路上。」也感性地向在場的同學們吐露心聲，任容萱說：「因為我出道的早，一直很遺憾沒辦法跟同學感情很緊密，感覺好像生命中最精彩跟最用心相處在一起的就只有你們這些國中同學了，希望我們可以永遠記得今天這份回憶。」

黃子佼（右）主持八大綜合台《一個都不能少》，本周主揪大來賓邀請任容萱（左）。（八大提供）

藉由《一個都不能少》節目，任容萱（前排右三）成功辦同學會，感性向同學吐露心聲。（八大提供）

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