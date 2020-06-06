爆紅的李沐成為品牌新寵。（陳俊吉攝）

新人李沐雖然入行3年，卻直到在《誰是被害者》飾演張孝全女兒「江曉孟」才一夕爆紅，甚至成為品牌新寵！她坦言這一個多月讓她終於有種「我真的是演員了」的感覺，「我以前比較不敢說我是演員，以前總是對外說：我是學生！因為不太確定自己有沒有足夠能力，要很坦率說出我是演員，我會害羞！」

由於過去從沒有擔任過主要角色，她坦言這也是她第一次完整體驗一個影視作品的宣傳過程，「原來真正的演藝圈是這樣運行！」因為過去3年，她從來沒有參與體驗過作品的宣傳。

《誰是被害者》播出後，擁有特殊氣質、演技也不俗的李沐，不僅廣告活動邀約爆增，近期也有多部戲約同時上門，且有許多品牌會送她禮物，她帶點驚慌地說：「第一次收到鞋子、外套等禮物時，我心想：天啊！這麼貴重的禮物，我真的可以收嗎？」因為在她的認知裡，是「很厲害的前輩」才會被品牌關注，壓根沒想到自己也會有被品牌關注的一天，「好像突然升級，有破關、增添新裝備的感覺」！

(中時 )