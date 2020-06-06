根據氣象局稍早預報顯示，今(6)日受西南風及午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，氣象局也已針對各地山區及基隆北海岸、宜蘭、南投、南部地區發布大雨特報，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報區域包含基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等15縣市。

氣象局也針對高雄市及屏東縣發布大雨即時訊息，持續時間至14時00分止，涵蓋區域包含高雄市鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區，以及屏東縣屏東市、萬丹鄉及九如鄉。

據氣象局指出，今天受西南風影響天氣較不穩定，隨著太平洋高壓稍微減弱，中南部地區會有不定時局部性短暫陣雨或雷雨發生機率，其他地區雖然是多雲，但也有局部短暫雨機率，各地山區都有大雨機率，提醒民眾多加留意。

(中時 )