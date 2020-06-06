參山國家風景區管理處徵選6名青春花漾男女，將共同搭乘巴士前往梨山風景體驗部落遊程。（參山國家風景區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

參山國家風景區管理處徵選6名青春花漾男女，將共同搭乘巴士前往梨山風景體驗部落遊程。（參山國家風景區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

參山國家風景區管理處徵選6名青春花漾男女，將共同搭乘巴士前往梨山風景體驗部落遊程。（參山國家風景區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

參山國家風景區管理處徵選6名青春花漾男女，將共同搭乘巴士前往梨山風景體驗部落遊程。（參山國家風景區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

參山國家風景區管理處暑假期間將舉辦「青春巴士參山行」實境影片拍攝活動，上網徵選6名18至28歲青春花漾男女，共同搭乘巴士前往梨山風景體驗「彩虹下的約定」部落遊程，2天1夜遊程完全免費，每人還可獲得1萬元獎金，歡迎有志成為人氣網紅青年男女，即日起至7月20日上網報名。

參山處長柯建興說，今年是脊樑山脈旅遊年，在疫情趨緩之際，將持續推動山脈旅遊，這次青春巴士實境拍攝活動將由知名美國籍網紅小貝領軍，徵選6名陽光青春男女同行，到梨山地區體驗原住民泰雅成年禮、部落營火晚會、獵人教室、部落秘境與雲端上的茶席等難得部落遊程。

參山處說，「青春巴士參山行」預定8月份暑假期間拍攝，歡迎具備自信外型、活潑開朗個性，喜歡在Facebook和Instagram大方展現自己，且熱愛大自然18至28歲青春男女報名參加。

主辦單位將透過外型、社群、表達、整體魅力及特殊才藝五大評分項目進行評選，最後錄取3男3女最佳男女主角，全程旅遊體驗行程免費，每人還可獲得1萬元獎金。

歡迎有志成為人氣網紅、明日之星青年男女，即日起至7月20日止，歡迎把握機會在網路報名參加，詳情請上參山國家風景區管理處官網查詢，並至報名網站填寫基本資訊與上傳電子資料即可。

(中時 )