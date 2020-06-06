由HBO Asia、myVideo共同推出，大慕影藝製作的原創影集《做工的人》，播出以來在網路迅速掀起討論熱潮，除了五位工人主演李銘順、柯叔元、游安順、苗可麗及薛仕凌演技備受盛讚，連曾珮瑜、曾敬驊、方宥心、孟耿如、項婕如等演員也都被誇是一時之選，製作人林昱伶在即將播出精彩完結篇前，親自揭秘這群演活了平凡小人物的主角們當初是如何出線的選角秘辛！

《做工的人》李銘順（左）、游安順（中）、薛仕凌（右）組工地男團「噗嚨共 」大做發財夢。（大慕影藝提供）

林昱伶表示，鄭芬芬導演的劇本特色，就是導演設定的形象很清楚，讀本時人物都已能清晰浮現，例如哥哥「阿祈」就是要有點可愛，才會讓人打不下去，不然可能第一集觀眾就想打死他了，弟弟「阿欽」要有點憂鬱，「阿全」則是瘦高年輕人。她坦言整部劇最難產生的人選就是「阿祈」，其他選角過程都沒那麼痛苦。

「阿欽」柯叔元與「昌哥」游安順是全劇最早確定的演員人選，因為「昌哥」角色形象就是要微胖、不是很高，游安順本來就滿適合，「有些演員第一眼就讓人很有信任感，覺得他可以做得到！這角色一直都沒有變過」，而「昌嫂」苗可麗也是如此， 她本來因為有部歌舞劇要排練沒時間接演，但看完劇本後，愛不釋手的她決定想辦法，「我們見第一次時，就覺得昌嫂就是她了，沒有更好的選擇」。

《做工的人》游安順、苗可麗飾演的昌哥、倡嫂很早就確定角色。（大慕影藝提供）

至於也是最早進入演員名單的柯叔元，則牽涉到「化學反應」，林昱伶說，當時見的演員裡，柯叔元就是他們滿想要的演員、心裡也已經決定是他，只是最後還是要看搭配的哥哥「阿祈」是誰。

《做工的人》李銘順（右）與柯叔元所呈現的鐵工兄弟「阿祈」與「阿欽」。（大慕影藝提供）

薛仕凌顛覆以往形象，演活以貨車為家的怪手司機「阿全」，令人眼睛一亮。林昱伶說，薛仕凌是她公司的藝人，他本身就非常關心工人議題，知道公司買了這本書時非常高興，因為他早就已經看過這本書兩遍，甚至主動拿其他移工相關書籍跟她交換書單，「他非常想爭取參與這部戲，演出任何一個角色都好。雖然內心很想要，但他並沒有做任何事，也沒給任何人打電話。那時我們公司辦跨年派對，也是快正式決定演員名單的時候，他很緊張又不敢問，唐老師看到他整場都很緊繃，只是安慰問他一句『仕凌你還好嗎』，他就哭出來了！」

「有時演員就是缺一個機會，凸顯他真的做得到。在此之前，他總是演男二、男三，或可能PK到最後因為外型無法出線。當被經紀人通知確定他是阿全時，他在電話裡就哭了，真的好愛哭！其實導演第一次跟他聊完後，就覺得他滿適合，只是當時還想多看一些演員」。

《做工的人》薛仕凌劇中嚼不停的「檳榔嘴」令觀眾印象深刻。（大慕影藝提供）

《做工的人》薛仕凌飾演以車為家的怪手司機。（大慕影藝提供）

曾珮瑜飾演的「地方媽媽」美鳳，角色性格也清晰鮮明，製作人與導演面談後才發現她台語說得很好，她需要練的就只是台語的直覺反應以及說話速度「快快快」。飾演兒子的曾敬驊，林昱伶第一次跟他聊天後就覺得他就是「小傑」，滿像現在很多高中生的樣貌，敢講也敢嗆爸媽。

《做工的人》曾敬驊（右）項婕如（左）首次搭擋，高顏值組合與亮眼表現備受網友稱讚。（大慕影藝提供）

《做工的人》曾珮瑜（右）劇中展現超強嘮叨功力。左為李銘順。（大慕影藝提供）

至於最難產的主角「阿祈」，林昱伶回憶，當時他們看了一些人，但腦子裡還是沒有覺得百分百「就是他了」的感覺，那時導演都快瘋掉了，對她講了一句：「如果阿祈找不到就不要拍了！」她聽到這句話腎上腺素就衝上來，當晚馬上就想到李銘順，「我突然想起，看過他演過一部戲《綁匪》，飾演社會底層的計程車司機，小孩被綁架，他獨自去營救。因為當時就希望這部劇可以往國際平台前進，覺得也許來自星馬的他是可以被思考的」。

「當我跟導演提了人選，講完後，導演沒發出聲音，只是繼續用她的電腦，後來她把電腦轉過來，原來她抓了兩張圖，把李銘順和柯叔元配在一起」，導演問她：「妳覺得他們這樣帥嗎？感覺怎麼樣？」她回「很帥」，覺得這兩個人站在一起，說是兄弟完全可以說服人、也是能被接受的。

《做工的人》李銘順（左）與柯叔元劇中兩兄弟，在工地即興搬演布袋戲人物「素還真」過招。（大慕影藝提供）

不過當時他們遇到最大的困難，是不知道李銘順能否做到台語演出，雖然林昱伶內心深信他絕對有能力做得到，因為她知道李銘順除了有演技，也非常把自己當演員、對角色容許度很寬，可以在《綁匪》中把自己搞得不像大家印象中的李銘順，更曾為了《目擊者》把自己增胖20公斤！結果雙方視訊聯絡後，一開始李銘順不願意，後來看完故事大綱，他很喜歡，卻又不確定自己能否做到，因為過去曾有很多閩南語劇找他，他都不敢接。

李銘順說他很喜歡這故事，還主動分享包括他自己和父執輩都曾在工廠做過工，身邊更真的有像阿祈這種很愛做夢、幻想會中獎的一起打工的朋友。看過劇本一、兩週，他正式回覆真的很有意願，但也很恐懼，提出的條件是希望能有台語老師24小時跟著他、有任何台語問題都可以幫他解決，也先表明現場拍戲時可能會因此有所延誤，希望劇組可以接受理解。

《做工的人》李銘順「目眶紅紅」揭鐵工職業病。(大慕影藝提供）

《做工的人》李銘順演活阿祈。（大慕影藝提供）

雖然戲播出後，觀眾一開始的確會覺得阿祈講話有一點腔調，但整個觀戲過程，因為他演得實在太好，觀眾自然忽略了他的腔調 ，「後來網友完全不care口音，誇他演技真的滿可怕，完全可以cover，實在太強大了！我們最後也真的不覺得語言會是個問題，重點是演員的演出能否打動觀眾！」林昱伶表示，她原本就知道李銘順很好、一定可以做得到，但「阿祈」還是好到超過她的預期、讓人驚艷，有些阿祈的小動作甚至連李銘順本人後來看了都嚇到驚喊：「天啊！我自己都看不下去，你看看我那是什麼德性！」

《做工的人》李銘順劇中為受傷的工人募款醫藥費，卻傳來噩耗。（大慕影藝提供）

《做工的人》李銘順下足苦心研究布袋戲人物的口條與步伐_。（大慕影藝提供）

另兩個讓林昱伶驚艷的演員就是薛仕凌和方宥心，「好演員的爆發力就是可以做到讓人覺得：他就是阿全！她就是珍妮花、小玉的媽媽！」她特別誇讚方宥心，是過去嚴重被市場低估的好演員，「希望更多劇組看到她這次的演出後，多找她演戲，她是可以做得到的！」她坦言以前對方宥心不熟悉，試鏡時也沒有預設印象，但聊過後發現她身上有種很真的特質，「這是個從事性工作者的角色，卻又要保有一點真，是那樣的真，讓阿欽願意親近她，甚至最後好像變成是朋友。珍妮花原本就不是典型大家想得到的性工作者」。

《做工的人》柯叔元（左）與方宥心（右）扮演鐵工與性工作者角色。（大慕影藝提供）

她說，苗可麗、曾珮瑜等其他演員，對很多觀眾而言，早就知道他們演技不錯，只是這部戲又讓她看到了以往被忽略、低估的方宥心及薛仕凌，「但他們都證明了自己可以做得到！」她坦言在痛苦的剪接階段，每次看到「阿全」的戲都是非常享受的，看一百遍也覺得很舒服，可惜他以前沒得到那樣的機會，只要給他機會，他也能證明自己可以，「這是最棒的事，也是我們做戲希望讓大家看到的，台灣真的有太多好演員！」

《做工的人》「工地噗嚨共」李銘順、游安順與薛仕凌（中）初次合作就默契十足。（大慕影藝提供）

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